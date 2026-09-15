Iliana Calabró habló de la salud de su novio tras dos meses internado: "Estuvo ahí, al borde"
La actriz contó cómo sigue Luis Alberto De Stefano después de atravesar un delicado cuadro de salud que lo mantuvo durante casi dos meses en terapia intensiva.
Iliana Calabró atraviesa horas de alivio, pero también de mucha preocupación por la salud de su pareja, Luis Alberto De Stefano. El hombre, de 66 años, permaneció durante casi dos meses internado en terapia intensiva luego de sufrir un cuadro de neumonía que agravó su EPOC y lo llevó a atravesar una situación de extrema gravedad.
La actriz habló nuevamente sobre el estado de su novio y reveló detalles del duro proceso que vivieron durante la internación. Si bien actualmente De Stefano dejó atrás la etapa más crítica, todavía necesita atravesar una extensa rehabilitación para recuperar fuerzas y volver progresivamente a su vida cotidiana.
“Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación, ahora hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso. Hay que recuperarse de a poco”, explicó Calabró al referirse a la evolución de su pareja.
El cuadro había comenzado con una neumonía que impactó fuertemente sobre su estado respiratorio. De Stefano padece EPOC y, según contó la actriz, la infección pulmonar terminó provocando una complicación que derivó en una internación prolongada y en un paso por terapia intensiva.
“Le agarró re fuerte”, había explicado Calabró al reconstruir cómo se desencadenó el problema de salud. Durante los momentos más delicados, su pareja incluso necesitó asistencia mecánica y atravesó un período en el que su vida estuvo en serio riesgo.
El momento más angustiante para Iliana Calabró
Al recordar aquellos días, la actriz utilizó una expresión que dimensionó la gravedad de lo ocurrido. “Estuvo ahí, al borde”, señaló al referirse al estado en el que llegó a encontrarse De Stefano. La situación también fue especialmente difícil para sus familiares, que acompañaron de cerca la internación y vivieron con incertidumbre la evolución del cuadro. Según explicó Calabró, su novio todavía no sería plenamente consciente de todo lo que ocurrió durante ese período.
Ahora, el panorama es diferente, aunque todavía está lejos de ser sencillo. El objetivo está puesto en la rehabilitación y en recuperar paulatinamente la movilidad y la fortaleza física después de una internación tan extensa. “Hay que recuperarse de a poco”, resumió la actriz, dejando en claro que la mejoría no significa que el proceso haya terminado.
El antecedente respiratorio de De Stefano también fue un factor determinante. Calabró se refirió en distintas oportunidades al tabaquismo que tuvo su pareja y a las consecuencias que ese historial terminó teniendo sobre sus pulmones. Por eso, aunque la familia recibió con alivio la salida de la etapa crítica, todavía atraviesa un período de cautela. Después de casi dos meses en terapia intensiva, la recuperación será necesariamente progresiva y requerirá tiempo y mucha paciencia.
La propia Calabró reconoció que ese aspecto tampoco resulta sencillo para su pareja, que debe acostumbrarse a que la recuperación después de un cuadro tan severo no es inmediata.
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