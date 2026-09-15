Iliana Calabró habló de la salud de su novio tras dos meses internado: "Estuvo ahí, al borde"

El momento más angustiante para Iliana Calabró

Al recordar aquellos días, la actriz utilizó una expresión que dimensionó la gravedad de lo ocurrido. “Estuvo ahí, al borde”, señaló al referirse al estado en el que llegó a encontrarse De Stefano. La situación también fue especialmente difícil para sus familiares, que acompañaron de cerca la internación y vivieron con incertidumbre la evolución del cuadro. Según explicó Calabró, su novio todavía no sería plenamente consciente de todo lo que ocurrió durante ese período.

Ahora, el panorama es diferente, aunque todavía está lejos de ser sencillo. El objetivo está puesto en la rehabilitación y en recuperar paulatinamente la movilidad y la fortaleza física después de una internación tan extensa. “Hay que recuperarse de a poco”, resumió la actriz, dejando en claro que la mejoría no significa que el proceso haya terminado.

El antecedente respiratorio de De Stefano también fue un factor determinante. Calabró se refirió en distintas oportunidades al tabaquismo que tuvo su pareja y a las consecuencias que ese historial terminó teniendo sobre sus pulmones. Por eso, aunque la familia recibió con alivio la salida de la etapa crítica, todavía atraviesa un período de cautela. Después de casi dos meses en terapia intensiva, la recuperación será necesariamente progresiva y requerirá tiempo y mucha paciencia.

La propia Calabró reconoció que ese aspecto tampoco resulta sencillo para su pareja, que debe acostumbrarse a que la recuperación después de un cuadro tan severo no es inmediata.