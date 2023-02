Dani La Chepi fue internada de urgencia: así contó en redes qué fue lo que pasó

image.png

En tanto, Viaggiamari contó que debieron realizarle una tomografía computada para ver qué era lo que le producía dolor. Afortunadamente, el estudio arrojó que solo se trató de un susto esta vez.

“¡Soy Libre! No eran mis riñones, (era) distinción abdominal”, indicó sobre el diagnóstico. Asimismo, mostró su salida del sanatorio: "No re vimos. Ante cualquier duda, consulten a su médico siempre".

image.png

En junio de 2022, la humorista contó que le detectaron una anomalía sospechosa en las mamas y debían realizarle una punción para obtener una muestra y mandarla a analizar.

Y luego contó: "No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, al quirófano".

A fines del año pasado, la comediante también fue operada donde le extirparon algunas piedras de los riñones.