El incómodo momento de Guillermina Valdés por un comentario sobre Tinelli en plena entrevista: "No importa"

La respuesta no convenció a Valdés, quien aprovechó la situación para exponer su mirada sobre las diferencias que observa en las preguntas dirigidas a hombres y mujeres cuando se trata de relaciones anteriores.

“No te creo. Muy machista esta sociedad. Porque siempre a mí me agarran y me preguntan de mi sex, de los hombres, y a los hombres no le preguntan de mí”.

Frente a su planteo, el periodista sostuvo que sí había hablado con Tinelli sobre ella en otra entrevista y también hizo referencia a otras exparejas del conductor, entre ellas Milett Figueroa.

Guillermina, entonces, llevó la discusión hacia su presente profesional y volvió a interpelarlo: “¿De mis trabajos le preguntaste? ¿De cómo está Guillermina en el teatro? No hay igualdad”.

Antes de cerrar la nota, Valdés explicó cuál era realmente su pedido. En lugar de pretender que el periodista comenzara a preguntarle a Tinelli por ella, pidió dejar de ser consultada constantemente por su expareja.

“No quiero que le preguntes a él, quiero que no me preguntes a mí”, afirmó.

Rivarola aseguró que respetaría su pedido y no volvería a preguntarle por Tinelli. Ya sobre el final, Guillermina bajó la tensión del intercambio con humor, aunque volvió a remarcar que esperaba que cumpliera con su palabra: “Te estoy ayudando a pensar en qué amoroso sos. Cúmplilo”.