El incómodo momento de Guillermina Valdés por un comentario sobre Tinelli en plena entrevista: "No importa"
Guillermina Valdés protagonizó un tenso momento durante una entrevista cuando volvieron a consultarla por Marcelo Tinelli y cuestiones de su intimidad.
Una serie de preguntas sobre Marcelo Tinelli terminó generando un particular ida y vuelta entre Guillermina Valdés y Nacho Rivarola, cronista de Puro Show. La actriz comenzó respondiendo las consultas sobre su expareja y padre de su hijo, pero con el correr de la entrevista decidió marcar un límite y cuestionar el enfoque de la conversación.
El intercambio se inició cuando el periodista quiso saber si Valdés estaría dispuesta a participar de una próxima temporada del reality de la familia Tinelli. Ante esa posibilidad, fue contundente y descartó la idea: “Es un sarcasmo, no, está todo bien, pero no, es un no, es un tema de la familias, de ellos”.
A partir de allí, Rivarola continuó indagando sobre el tema y le preguntó si seguía los programas de Tinelli. “No importa lo que veo”, respondió Guillermina, intentando no profundizar. Sin embargo, ante la insistencia del cronista, reconoció que había visto algún episodio: “Sí, vi, si”. Cuando inmediatamente le consultaron qué le había parecido, Valdés reparó en la sucesión de preguntas y lanzó: “¿Y qué te pareció? Viste cómo va con la preguntita...”.
El planteo de Guillermina Valdés en plena entrevista
En ese momento, Guillermina decidió invertir los roles y fue ella quien interrogó al periodista sobre la manera en la que se aborda públicamente su vínculo con el conductor. “Yo tengo una pregunta. Cuando vos le preguntás a Marcelo, ¿le preguntás tanto de mí?”, quiso saber.
Rivarola aseguró que también había consultado al conductor sobre ella: “Cuado lo conseguimos, sí, le he preguntado por vos”.
La respuesta no convenció a Valdés, quien aprovechó la situación para exponer su mirada sobre las diferencias que observa en las preguntas dirigidas a hombres y mujeres cuando se trata de relaciones anteriores.
“No te creo. Muy machista esta sociedad. Porque siempre a mí me agarran y me preguntan de mi sex, de los hombres, y a los hombres no le preguntan de mí”.
Frente a su planteo, el periodista sostuvo que sí había hablado con Tinelli sobre ella en otra entrevista y también hizo referencia a otras exparejas del conductor, entre ellas Milett Figueroa.
Guillermina, entonces, llevó la discusión hacia su presente profesional y volvió a interpelarlo: “¿De mis trabajos le preguntaste? ¿De cómo está Guillermina en el teatro? No hay igualdad”.
Antes de cerrar la nota, Valdés explicó cuál era realmente su pedido. En lugar de pretender que el periodista comenzara a preguntarle a Tinelli por ella, pidió dejar de ser consultada constantemente por su expareja.
“No quiero que le preguntes a él, quiero que no me preguntes a mí”, afirmó.
Rivarola aseguró que respetaría su pedido y no volvería a preguntarle por Tinelli. Ya sobre el final, Guillermina bajó la tensión del intercambio con humor, aunque volvió a remarcar que esperaba que cumpliera con su palabra: “Te estoy ayudando a pensar en qué amoroso sos. Cúmplilo”.
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