Guido Kaczka fue consultado sobre la denuncia contra Joaquín Levinton y prefirió ser "cauteloso"
El conductor de Es mi sueño fue consultado por la situación judicial que involucra al cantante y explicó por qué decidió manejar el tema con especial prudencia.
Guido Kaczka habló sobre la denuncia contra Joaquín Levinton y explicó cuál será su postura frente a la situación que involucra al músico, quien actualmente forma parte del jurado de Es mi sueño, el ciclo de talento de El Trece. El conductor fue abordado por las cámaras de Intrusos y, ante las preguntas sobre el caso y la continuidad de Levinton en el programa de El Trece, evitó realizar una valoración sobre la presentación judicial y remarcó que prefiere manejarse con cautela debido a la delicadeza del asunto.
“Mirá, con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”, sostuvo Kaczka cuando le preguntaron por la denuncia. El conductor explicó de esta manera que no pretende sumar declaraciones que puedan interferir con una situación que continúa su curso y que, por involucrar directamente a personas, requiere especial circunspección. Ante la insistencia de los periodistas, mantuvo la misma postura y dejó en claro que no iba a pronunciarse sobre los detalles del caso.
“No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser. Insisto, y mil disculpas porque entiendo su trabajo, pero son temas en los que hay que ser cauteloso y eso es lo que intento y lo que voy a hacer desde mi lugar”, explicó el conductor, que tampoco quiso adelantar si la situación tendrá alguna consecuencia concreta en el programa que encabeza. De esta manera, evitó confirmar o descartar modificaciones en el jurado y prefirió mantener una postura de mesura frente a las distintas versiones que comenzaron a circular.
La situación tomó especial relevancia para Es mi sueño porque Levinton integra el jurado del ciclo y su continuidad pasó a ser uno de los interrogantes que aparecieron después de que se conociera la denuncia. Sin embargo, Guido tampoco quiso anticipar una decisión al respecto y volvió a remarcar que, por su función como conductor y productor, considera que no corresponde discutir públicamente una cuestión de estas características mientras se encuentra en desarrollo. “No son cosas que hablaría acá en televisión, son temas tan delicados que afectan a las personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela”, afirmó.
Consultado sobre cuánto conoce acerca de lo ocurrido, Kaczka reconoció que sigue las repercusiones a través de los medios, aunque volvió a marcar una distancia respecto de las distintas versiones que se difundieron. “Veo lo que pasa a través de ustedes, pero en cuanto a mí el asunto es la cautela”, sostuvo. Así, el conductor eligió una actitud de comedimiento y evitó involucrarse en la controversia o anticipar qué determinación podría tomar el programa respecto de la participación de Levinton.
Qué dijo Joaquín Levinton tras la denuncia
Luego de que se conociera públicamente la denuncia, Joaquín Levinton utilizó sus redes sociales para brindar su versión de los hechos y rechazar algunas de las afirmaciones que comenzaron a circular. El músico negó haber mantenido una relación de pareja con la mujer que lo denunció y aseguró que el vínculo entre ambos fue circunstancial. “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, afirmó en su publicación.
Levinton también sostuvo que ya había existido una denuncia anterior y aseguró que aquella presentación había quedado cerrada después de que, según su versión, se presentaran pruebas ante la Justicia. Además, manifestó que la mujer continuó contactándolo pese a que él habría intentado bloquearla y afirmó contar con registros de esos intercambios. “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, expresó el cantante, quien de esta manera dio a conocer públicamente su postura frente a la denuncia.
Mientras el caso continúa generando repercusiones, Kaczka decidió no pronunciarse sobre el contenido de la presentación ni tomar partido públicamente por ninguna de las versiones. Su postura quedó concentrada en la prudencia y la circunspección, mientras todavía no se conoce si la situación tendrá algún efecto sobre la participación de Levinton en Es mi sueño.
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