Guido Kaczka fue consultado sobre la denuncia contra Joaquín Levinton y prefirió ser "cauteloso"

Qué dijo Joaquín Levinton tras la denuncia

Luego de que se conociera públicamente la denuncia, Joaquín Levinton utilizó sus redes sociales para brindar su versión de los hechos y rechazar algunas de las afirmaciones que comenzaron a circular. El músico negó haber mantenido una relación de pareja con la mujer que lo denunció y aseguró que el vínculo entre ambos fue circunstancial. “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, afirmó en su publicación.

Levinton también sostuvo que ya había existido una denuncia anterior y aseguró que aquella presentación había quedado cerrada después de que, según su versión, se presentaran pruebas ante la Justicia. Además, manifestó que la mujer continuó contactándolo pese a que él habría intentado bloquearla y afirmó contar con registros de esos intercambios. “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, expresó el cantante, quien de esta manera dio a conocer públicamente su postura frente a la denuncia.

Mientras el caso continúa generando repercusiones, Kaczka decidió no pronunciarse sobre el contenido de la presentación ni tomar partido públicamente por ninguna de las versiones. Su postura quedó concentrada en la prudencia y la circunspección, mientras todavía no se conoce si la situación tendrá algún efecto sobre la participación de Levinton en Es mi sueño.