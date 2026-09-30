Juana Viale reveló que quiere volver a ser mamá a sus 44 años: “Me encanta”
La conductora brindó una entrevista y sorprendió al contar que tiene ganas de volver a tener un bebé.
Durante una charla con Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), Juana Viale habló sobre la maternidad y sorprendió al contar que tiene ganas de volver a ser mamá a los 44 años. La conversación surgió mientras ambos hablaban sobre la baja en la natalidad y el aumento de la edad en la que algunas mujeres deciden tener hijos. En ese contexto, la conductora dejó en claro que la posibilidad de volver a atravesar esa experiencia la entusiasma.
“Estoy vigente entonces todavía”, comentó Juana. Ante esto, Pergolini se mostró sorprendido ante la declaración y quiso saber si realmente hablaba en serio. “¿En serio?”, le preguntó. Sin dudarlo, ella respondió: “Re”.
Juana Viale habló de sus ganas de volver a tener un bebé
La conductora explicó que ya conoce la experiencia de la maternidad y que la recuerda de manera muy positiva.
“Conozco la experiencia, he pasado por ella. Me encanta”, sostuvo.
Pero Juana fue todavía más clara al hablar de sus deseos actuales y aseguró que le gustaría volver a tener un bebé. “Ya, me encanta”, lanzó, dejando en evidencia su entusiasmo ante la posibilidad de volver a ser mamá.
Además de expresar sus ganas de tener otro hijo, Juana contó cuáles son las etapas de la maternidad que más disfruta. Entre ellas, destacó especialmente el embarazo y los primeros meses después del nacimiento. “Me siento Wonder Woman. Me siento re vital, me encanta”, sostuvo al referirse a la gestación.
También aseguró que disfruta el período posterior al nacimiento: “El posparto también me gusta, me gusta la cosa con la criatura”.
Incluso, mientras Mario Pergolini la escuchaba sorprendido, la conductora contó que disfruta hasta de un detalle tan particular como el olor de los bebés. La charla dejó así una confesión personal de Juana Viale: a los 44 años, la conductora mantiene intactas sus ganas de volver a experimentar la maternidad.
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