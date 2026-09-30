Juana Viale reveló que quiere volver a ser mamá a sus 44 años: “Me encanta”

Además de expresar sus ganas de tener otro hijo, Juana contó cuáles son las etapas de la maternidad que más disfruta. Entre ellas, destacó especialmente el embarazo y los primeros meses después del nacimiento. “Me siento Wonder Woman. Me siento re vital, me encanta”, sostuvo al referirse a la gestación.

También aseguró que disfruta el período posterior al nacimiento: “El posparto también me gusta, me gusta la cosa con la criatura”.

Incluso, mientras Mario Pergolini la escuchaba sorprendido, la conductora contó que disfruta hasta de un detalle tan particular como el olor de los bebés. La charla dejó así una confesión personal de Juana Viale: a los 44 años, la conductora mantiene intactas sus ganas de volver a experimentar la maternidad.