Flor Torrente rompió el silencio y habló tras el llanto de Araceli González, su mamá: "Se expone..."
La joven actriz publicó el video donde su madre se emociona al hablar de Adrián Suar en la mesa de Mirtha Legrand y dejó una profunda reflexión.
Araceli González estuvo, por estos días, en el centro de la opinión pública. Primeramente, por sus dichos sobre Adrián Suar, pero luego esas declaraciones se trasladaron a la mesa de Mirtha Legrand, donde la actriz no pudo contener las lágrimas al hablar de su expareja, a quien aseguró haber amado con "toda su alma".
Por supuesto, las redes sociales se metieron de lleno en este sentimental -aunque polémico- momento y las aguas se dividieron: muchos consideraron que la actriz, simplemente, se mostró emocionada al evocar cuestiones de su pasado, mientras que otros indicaron lo extraño y difícil que puede resultar para Fabián Mazzei verla tan conmovida por un hombre con el que estuvo hace más de 20 años.
Ahora, Flor Torrente -hija de Araceli- rompió el silencio y decidió defender a su mamá: "Les dejo esto para que lean. Me da esperanzas ver a alguien que reflexiona, que no acusa ni señala. Todos alguna vez estuvimos en ese lugar, en el que la emoción nos gana después de tanto silencio, por todo lo vivido que nadie sabe", comenzó indicando en el video de su mamá llorando, que compartió en una historia de Instagram.
Y añadió: "Es fácil señalar. Es más fácil aún juzgar a quien se expone tal cual es. ¿Y qué me pasa al ver a mi madre llorar, que 'tanto les preocupa'? Veo a la guerrera que me dio la vida, a la mujer que me enseñó todo. A quien sacó adelante a su familia, a quien ayudó incluso a quienes no lo merecían. Veo generosidad, valores, fidelidad a sus ideales y amor por ella misma. Veo fortaleza", destacó.
Finalmente, sumó: "Y me siento orgullosa de quién es y de ser su hija. Te amo más, gracias por seguir enseñándome cada día", en un conmovedor posteo que no tardó en viralizarse en otras redes sociales.
