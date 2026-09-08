Daniela Celis, polémica sobre el romance de Nick Sícaro y Lolo Poggio: "Él no me importa"
La panelista habló sin filtro de cómo vivió el romance entre la hermana de una de sus mejores amigas y uno de sus ex novios. Los detalles.
A dos meses de haber hecho pública su ruptura sentimental a mediados de junio, Daniela Celis habló abiertamente sobre el reciente noviazgo entre su expareja, Nick Sícaro, y Lolo Poggio, que tantas repercusiones generó en redes sociales.
La confirmación del romance había provocado repercusión en las plataformas digitales, debido a que la joven es hermana de Julieta Poggio, con quien Celis consolidó un estrecho lazo de amistad tras convivir en la casa de "Gran Hermano" durante la edición 2022. A pesar de que los internautas tildaron a Poggio de "Tatiana", la aludida desmintió los rumores, asegurando que los tiempos cronológicos entre ambas relaciones jamás se superpusieron.
Qué dijo Daniela Celis sobre el romance entre Nick Sícaro y Lolo Poggio
Durante su participación en el programa "Qué Alguien le Avise", emitido por la señal La Casa Streaming, Celis abordó la situación ante las preguntas formuladas por la conductora Sofía “Jujuy” Jiménez y la panelista Mora Jabornisky, con quien también compartió el reality en 2022.
Al ser indagada sobre si la noticia provocó fricciones o distanciamientos en el entorno de su amiga, Celis descartó cualquier tipo de conflicto y enfatizó: “Obvio que tenemos un vínculo, porque sería mentir decir que no tenemos un vínculo. Juli es mi hermana. Yo a Julita la amo con mi vida. Y como la amo a Julita, amo a toda la familia de ella, la abrazo”.
En esa misma línea, la excompañera de Thiago Medina minimizó el impacto del noviazgo al argumentar que el tiempo compartido con Sícaro careció de trascendencia emocional. Al respecto, argumentó: “Yo siento que no pasó nada porque el tipo no fue un ex”.
Profundizando sobre la falta de gravedad que le otorgó al asunto, la influencer ratificó sus dichos expresando que “la verdad es que yo no sentí nada por él y eso es lo que siento que le saca todo el peso del mundo”, para luego sintetizar el affaire remarcando: “Fue una cosita más, ¿entendés?”.
La creadora de contenido, conocida mediáticamente como "Pestañela" a partir de su participación en "Gran Hermano", relató que las primeras sospechas surgieron por la química observada entre ellos dentro del programa.
Al rememorar cómo abordó el tema directamente con la hermana de su amiga, la entrevistada reveló: “Tengo toda la confianza del mundo para escribirle a Lolo siempre. Entonces, le digo: ‘Mirá, Lo, pasaron muchas cosas durante todos estos meses; yo estoy con él ahora. Si a vos te interesa o algo, yo doy un paso al costado y dejo a este hombre y vas vos, ¿entendés?’”.
A propósito de esa iniciativa, Celis remarcó la escala de valores que aplicó en la situación, asegurando: “Yo siempre puse la familia y ellos todo por delante antes que un pibe”.
Tras ese intercambio inicial, la influencer detalló que Poggio le envió “un audio superamorosa” y que, tiempo después, fue la propia joven quien le comunicó el inicio del noviazgo antes de que la primicia tomara estado público. La exintegrante del reality concluyó su relato reviviendo la respuesta que le dio al enterarse de la novedad: “Lo, tranqui, disfrutá, porque él no me importa, para mí él no fue nada”.
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