Daniela Celis, polémica sobre el romance de Nick Sícaro y Lolo Poggio: "Él no me importa"

Profundizando sobre la falta de gravedad que le otorgó al asunto, la influencer ratificó sus dichos expresando que “la verdad es que yo no sentí nada por él y eso es lo que siento que le saca todo el peso del mundo”, para luego sintetizar el affaire remarcando: “Fue una cosita más, ¿entendés?”.

La creadora de contenido, conocida mediáticamente como "Pestañela" a partir de su participación en "Gran Hermano", relató que las primeras sospechas surgieron por la química observada entre ellos dentro del programa.

Al rememorar cómo abordó el tema directamente con la hermana de su amiga, la entrevistada reveló: “Tengo toda la confianza del mundo para escribirle a Lolo siempre. Entonces, le digo: ‘Mirá, Lo, pasaron muchas cosas durante todos estos meses; yo estoy con él ahora. Si a vos te interesa o algo, yo doy un paso al costado y dejo a este hombre y vas vos, ¿entendés?’”.

A propósito de esa iniciativa, Celis remarcó la escala de valores que aplicó en la situación, asegurando: “Yo siempre puse la familia y ellos todo por delante antes que un pibe”.

Tras ese intercambio inicial, la influencer detalló que Poggio le envió “un audio superamorosa” y que, tiempo después, fue la propia joven quien le comunicó el inicio del noviazgo antes de que la primicia tomara estado público. La exintegrante del reality concluyó su relato reviviendo la respuesta que le dio al enterarse de la novedad: “Lo, tranqui, disfrutá, porque él no me importa, para mí él no fue nada”.