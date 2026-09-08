El conmovedor gesto de Pampita para recordar a su hija Blanca, a 14 años de su muerte
A 14 años de la muerte de la primera hija que tuvo con Benjamín Vicuña, Pampita compartió un conmovedor gesto en redes sociales, evocando su recuerdo.
Este 8 de septiembre representa una fecha especialmente sensible para Pampita y Benjamín Vicuña. Se cumplen 14 años de la muerte de Blanca Vicuña, la hija que tuvieron durante su relación y que falleció en 2012, cuando tenía apenas seis años.
Como ocurre cada año, el recuerdo de la pequeña volvió a estar presente en las redes sociales. En esta oportunidad, Pampita optó por un homenaje íntimo y sin palabras, pero cargado de significado.
La modelo publicó en sus historias de Instagram una imagen religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, atravesado por una corona de espinas y acompañado por una cruz. La postal no estuvo acompañada por ninguna frase ni explicación, aunque su publicación coincidió con el aniversario de la muerte de Blanca.
El gesto se suma a los distintos homenajes que Pampita realizó a lo largo de los años para mantener presente la memoria de su hija. En otras oportunidades eligió compartir fotografías familiares o imágenes cargadas de simbolismo.
El año pasado, por ejemplo, recordó a Blanca con una postal en la que aparecía sosteniéndola en brazos cuando todavía era una bebé. En aquella ocasión tampoco escribió un extenso mensaje y eligió acompañar la fotografía únicamente con un corazón blanco.
El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña para Blanca
"Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento", comenzó Vicuña.
“Blanca. Mi niña que quería volar. Hoy vuelve septiembre, con su infinito trágico y bello. Viví el dolor más profundo y acá estamos”, continuó.
“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras”, escribió. La publicación también estuvo atravesada por una reflexión sobre la memoria y el temor de que el paso del tiempo pueda modificar los recuerdos. “Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido”, manifestó el actor.
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