El conmovedor gesto de Pampita para recordar a su hija Blanca, a 14 años de su muerte

El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña para Blanca

"Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento", comenzó Vicuña.

“Blanca. Mi niña que quería volar. Hoy vuelve septiembre, con su infinito trágico y bello. Viví el dolor más profundo y acá estamos”, continuó.

“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras”, escribió. La publicación también estuvo atravesada por una reflexión sobre la memoria y el temor de que el paso del tiempo pueda modificar los recuerdos. “Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido”, manifestó el actor.