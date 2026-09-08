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El conmovedor gesto de Pampita para recordar a su hija Blanca, a 14 años de su muerte

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A 14 años de la muerte de la primera hija que tuvo con Benjamín Vicuña, Pampita compartió un conmovedor gesto en redes sociales, evocando su recuerdo.

El conmovedor gesto de Pampita para recordar a su hija Blanca, a 14 años de su muerte

Este 8 de septiembre representa una fecha especialmente sensible para Pampita y Benjamín Vicuña. Se cumplen 14 años de la muerte de Blanca Vicuña, la hija que tuvieron durante su relación y que falleció en 2012, cuando tenía apenas seis años.

Como ocurre cada año, el recuerdo de la pequeña volvió a estar presente en las redes sociales. En esta oportunidad, Pampita optó por un homenaje íntimo y sin palabras, pero cargado de significado.

La modelo publicó en sus historias de Instagram una imagen religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, atravesado por una corona de espinas y acompañado por una cruz. La postal no estuvo acompañada por ninguna frase ni explicación, aunque su publicación coincidió con el aniversario de la muerte de Blanca.

El gesto se suma a los distintos homenajes que Pampita realizó a lo largo de los años para mantener presente la memoria de su hija. En otras oportunidades eligió compartir fotografías familiares o imágenes cargadas de simbolismo.

El año pasado, por ejemplo, recordó a Blanca con una postal en la que aparecía sosteniéndola en brazos cuando todavía era una bebé. En aquella ocasión tampoco escribió un extenso mensaje y eligió acompañar la fotografía únicamente con un corazón blanco.

El conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña para Blanca

"Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento", comenzó Vicuña.

Blanca. Mi niña que quería volar. Hoy vuelve septiembre, con su infinito trágico y bello. Viví el dolor más profundo y acá estamos”, continuó.

Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan por ti y vuelvo a contar una y mil veces quién eras y cómo eras”, escribió. La publicación también estuvo atravesada por una reflexión sobre la memoria y el temor de que el paso del tiempo pueda modificar los recuerdos. “Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido”, manifestó el actor.

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