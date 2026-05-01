Netflix: la serie española con una mezcla única de humor rural, ternura y enredos increíbles

La serie logra conectar con el público gracias a su tono cercano y a personajes que, pese a sus diferencias, resultan profundamente humanos. El tráiler de Animal anticipa una historia ligera pero atrapante, con momentos de humor constante y escenas que reflejan la vida en el campo desde una mirada diferente.

Con una propuesta fresca dentro de Netflix, esta serie se consolida como una de las más recomendadas para quienes buscan entretenimiento distinto, con identidad y personalidad propia.

Reparto de "Animal"

El elenco de Animal es uno de los pilares de su éxito:

Luis Zahera

Lucía Caraballo

Carmen Ruiz

Antonio Durán Morros

Lucía Veiga

Raquel Nogueira

Cada uno de los personajes aporta su propio estilo a una historia que combina humor, emoción y situaciones inesperadas.

Trailer de "Animal"