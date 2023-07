Daniela Celis afrontó los rumores de embarazo y sorprendió a sus fans

El conductor contó, hacia el final del programa, que había muchos rumores de embarazo con respecto a Daniela Celis y Thiago Medina, una de las parejas que se formó dentro de Gran Hermano.

Daniela Thiago.jpg

"Me dice que no. No está embarazada Pestañela", confirmó el periodista. Acto seguido, puso al aire un audio que le envió Daniela: "Es la misma gente. Para mí, son los fans. Es un grupito que siempre dicen cosas. Me separan todo el tiempo y después me vuelven a juntar. Ahora me embarazaron", explicaba la ex Gran Hermano en el audio sobre las personas que podrían haber difundido ese rumor.

También Pestañela le aseguró a de Brito que él sería el primero en saber una noticia de ese calibre. Para cerrar, la morocha, por mensaje de texto, admitió que "tiene ganas de ser madre joven".