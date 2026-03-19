"Daredevil: Born Again" estrena temporada 2 en Disney+: el épico regreso de un símbolo

Daredevil Born Again

La narrativa se centra en el autodescubrimiento y la aceptación de las facetas más oscuras de los personajes principales. Bajo la interpretación de Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, Murdock y Fisk aceptan sus identidades como el justiciero y el criminal absoluto. Amanat bromeó sobre la compleja moralidad del protagonista y su relación con la violencia: "Kingpin y Murdock están conectados. Ambos sienten un gozo inmenso al ser quienes son. Hay algo casi maníaco en Daredevil cuando tiene sus ataques de ira; él, en el fondo, disfruta la violencia y patear traseros. Por suerte, esa ira la usa para el bien. Bueno, entre comillas".