"Daredevil: Born Again" estrena temporada 2 en Disney+: el épico regreso de un símbolo
Disney+ suma a su catálogo la nueva temporada de uno de los antihéroes más queridos de Marvel y quien reafirma su identidad. Los detalles.
El universo cinematográfico de Marvel se prepara para un hito televisivo este 24 de marzo de 2026, fecha en la que Disney+ lanzará en exclusiva la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'. Esta nueva entrega, compuesta por ocho episodios, promete elevar la tensión al máximo en el histórico enfrentamiento entre Matt Murdock y Wilson Fisk. Según sus responsables creativos, esta etapa marca un punto de inflexión donde ambos protagonistas abandonan cualquier pretensión de normalidad: "se quitan los guantes y ya no niegan quiénes son".
En una charla con la agencia Efe, el responsable creativo Dario Scardapane y la productora ejecutiva Sana Amanat desglosaron las claves de este ciclo en el que el vigilante de Hell's Kitchen trasciende su rol tradicional. "Esta temporada es una historia de resistencia. Kingpin ha tomado el control de Nueva York y Daredevil lidera la resistencia. Los personajes deben elegir bando y enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Es una gran batalla", detalló Scardapane, subrayando que en estos capítulos el protagonista "ya no es un héroe, es un símbolo".
Uno de los atractivos más potentes de esta temporada es el regreso de Krysten Ritter como Jessica Jones, una reincorporación que ocurre una década después de su debut. Aunque el personaje no aparece en los primeros cuatro episodios, Scardapane destacó que su inclusión fue un proceso orgánico y sumamente satisfactorio, aportando una actitud distintiva al relato.
La narrativa se centra en el autodescubrimiento y la aceptación de las facetas más oscuras de los personajes principales. Bajo la interpretación de Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, Murdock y Fisk aceptan sus identidades como el justiciero y el criminal absoluto. Amanat bromeó sobre la compleja moralidad del protagonista y su relación con la violencia: "Kingpin y Murdock están conectados. Ambos sienten un gozo inmenso al ser quienes son. Hay algo casi maníaco en Daredevil cuando tiene sus ataques de ira; él, en el fondo, disfruta la violencia y patear traseros. Por suerte, esa ira la usa para el bien. Bueno, entre comillas".
Para los fanáticos de las viñetas, esta temporada trae consigo un cambio visual emblemático: la incorporación de la doble D en el traje de Daredevil, una decisión inspirada directamente en el material original. Los productores enfatizaron que utilizan momentos visuales clave de las historietas como guías fundamentales para la estética de la serie.
Esta tanda de episodios representa además la primera vez que Scardapane asume el control creativo total desde el inicio. Mientras que la primera temporada consistió en un ejercicio complejo de ensamblaje sobre material previo, estos nuevos capítulos funcionaron como una "pista libre". Según el creativo, esto permitió construir una historia con mayor cohesión, enfocada en cómo la aceptación de las identidades de héroe y villano impacta irreversiblemente en todo su entorno. Bajo las consignas de resistir, rebelarse y reconstruir, la lucha por Hell's Kitchen está a punto de alcanzar su clímax.
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