A qué hora se estrena la película de "Peaky Blinders" en Netflix

Para garantizar que el impacto de la trama se mantenga intacto y evitar la filtración de detalles en plataformas digitales, la compañía de streaming ha organizado un estreno simultáneo en diferentes regiones. En Argentina, así como en Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, los fanáticos deberán estar listos frente a sus pantallas a las 4:00 AM. Esta coordinación horaria se repite en otros puntos del continente y el mundo, con horarios que van desde la 1:00 AM en México y Centroamérica, hasta las 8:00 AM en España.