A qué hora se estrena la película de "Peaky Blinders" en Netflix
Este viernes 20 de marzo, la plataforma suma a su catálogo el final de una de las series más épicas de su historia. Conocé a qué hora llega la película protagonizada por Cillian Murphy.
La espera ha terminado para los seguidores de la familia Shelby. Este viernes 20 de marzo de 2026, la plataforma Netflix presenta a nivel mundial Peaky Blinders: El hombre inmortal, el largometraje que funciona como la conclusión definitiva de la aclamada saga británica. Tras años de especulaciones tras el final de la serie, Cillian Murphy retoma su papel icónico bajo la dirección de Tom Harper, con un guion firmado por el creador original, Steven Knight, quien ha asegurado que esta pieza no dejará interrogantes sin resolver.
Para garantizar que el impacto de la trama se mantenga intacto y evitar la filtración de detalles en plataformas digitales, la compañía de streaming ha organizado un estreno simultáneo en diferentes regiones. En Argentina, así como en Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, los fanáticos deberán estar listos frente a sus pantallas a las 4:00 AM. Esta coordinación horaria se repite en otros puntos del continente y el mundo, con horarios que van desde la 1:00 AM en México y Centroamérica, hasta las 8:00 AM en España.
Un Tommy Shelby acorralado en la Gran Bretaña de 1940
La narrativa de esta producción cinematográfica nos traslada a una Birmingham convulsionada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La trama se sitúa específicamente en 1940, con una nación bajo el asedio de los bombardeos nazis. En este contexto hostil, Tommy Shelby emerge de un retiro voluntario tras descubrir una verdad perturbadora: la supuesta patología terminal que lo atormentaba no era más que una elaborada manipulación de sus adversarios fascistas.
Con una extensión de 112 minutos, la película profundiza en la psicología de un protagonista que se debate entre la protección del legado familiar y la aniquilación total de su imperio bajo el fuego enemigo. El título de la cinta, "El hombre inmortal", cobra un sentido especial mientras Shelby enfrenta tanto a sus demonios internos como a las nuevas amenazas externas que ponen en jaque su supervivencia y la de su organización criminal.
Steven Knight ha sido claro al definir esta entrega como el broche de oro para una historia que transformó la narrativa televisiva moderna. Según sus propias palabras, este cierre representa "un final apropiado", marcando la clausura de un ciclo que cautivó a audiencias globales por su estética oscura y elegancia particular. La producción no solo busca apelar a la nostalgia de quienes siguieron las seis temporadas de la serie, sino que propone una experiencia de alto impacto visual y dramático.
La madrugada de este viernes se perfila como un hito histórico para la cultura pop. Con el destino de los Shelby pendiendo de un hilo en medio del conflicto bélico más grande de la historia, la invitación para los seguidores es clara: preparar el café y ser testigos del desenlace de una de las figuras más complejas de la ficción contemporánea.
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