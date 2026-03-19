Apareció Esmeralda: las primeras imágenes de la nena de 2 años sana y salva en Cosquín
La nena de dos años fue encontrada sana y salva en un descampado muy cerca de su casa tras más de 20 horas de búsqueda.
Tras más de 20 horas de desesperación y una búsqueda inquietante, Esmeralda, la nena de dos años que había desaparecido en Cosquín, Córdoba, fue encontrada sana y salva, y ya pudo reencontrarse con su familia. Las primeras imágenes tras su aparición.
El hallazgo de Esmeralda fue confirmado este jueves por la mañana por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Según detallaron, la menor fue hallada en un descampado domicilio de la familia en el barrio san José Obrero de Cosquín. Se encontraba en buen estado de salud.
“La encontraron sana. Ya la van a traer”, fueron las primeras palabras de su abuelo a los medios tras confirmarse el hallazgo de la menor.
Según informó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, Esmeralda fue hallada por efectivos de la División Motos de la Policía que se encontraban inspeccionando una zona que ya había sido rastrillada durante los operativos del miércoles. “La nena se les puso en el medio. Un policía se bajó y la abrazó”, detalló en diálogo con la prensa. Al lugar del hallazgo fueron convocados de inmediato sus familiares, quienes ya pudieron reencontrarse con la nena.
Una vez encontrada, la menor fue asistida en un primer momento por los efectivos policiales y luego trasladada por un servicio de ambulancias al Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, acompañada por los médicos, su madre y la fiscal Silvana Pen, a cargo de la investigación del caso.
Una vez en el centro de salud se le realizarán los chequeos de rutina para comprobar su estado. Al respeto, el ministro cordobés adelantó que “se la ve bien, está sana y salva, clínicamente estable”.
En paralelo, las autoridades de la Fiscalía de Cosquín trabajan en el predio donde se produzco el hallazgo para determinar qué ocurrió con la nena durante estas 21 horas que estuvo desaparecida.
Martín Llaryora: “Es fundamental esclarecer lo que pasó”
El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se expresó este jueves luego de confirmarse la aparición de Esmeralda. En un mensaje publicado en redes sociales, destacó el rol de los equipos de búsqueda y remarcó que ahora será fundamental que la Justicia logre esclarecer qué pasó con la nena durante estas 21 horas que estuvo desaparecida.
“Un resultado positivo que fue posible también gracias al trabajo coordinado con fuerzas de seguridad nacionales”, destacó Llaryora.
Y exigió: “Ahora es fundamental esclarecer lo ocurrido. Es imprescindible que la Justicia investigue con profundidad y determine a fondo las circunstancias de la desaparición. La angustia atravesada por la familia y la experiencia vivida por la pequeña Esmeralda merecen la mayor de las certezas respecto de lo que pasó”.
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