Apareció Esmeralda: las primeras imágenes de la nena de 2 años sana y salva en Cosquín

Una vez en el centro de salud se le realizarán los chequeos de rutina para comprobar su estado. Al respeto, el ministro cordobés adelantó que “se la ve bien, está sana y salva, clínicamente estable”.

esmeralda cosquin

En paralelo, las autoridades de la Fiscalía de Cosquín trabajan en el predio donde se produzco el hallazgo para determinar qué ocurrió con la nena durante estas 21 horas que estuvo desaparecida.

Martín Llaryora: “Es fundamental esclarecer lo que pasó”

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se expresó este jueves luego de confirmarse la aparición de Esmeralda. En un mensaje publicado en redes sociales, destacó el rol de los equipos de búsqueda y remarcó que ahora será fundamental que la Justicia logre esclarecer qué pasó con la nena durante estas 21 horas que estuvo desaparecida.

“Un resultado positivo que fue posible también gracias al trabajo coordinado con fuerzas de seguridad nacionales”, destacó Llaryora.

Y exigió: “Ahora es fundamental esclarecer lo ocurrido. Es imprescindible que la Justicia investigue con profundidad y determine a fondo las circunstancias de la desaparición. La angustia atravesada por la familia y la experiencia vivida por la pequeña Esmeralda merecen la mayor de las certezas respecto de lo que pasó”.

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