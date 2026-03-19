Internaron de urgencia a Chuck Norris y hay preocupación: qué le pasó

Antes de su desembarco en la industria de Hollywood, Norris ya era una figura de peso en el ámbito deportivo como campeón de karate y creador de su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do. Su transición a la televisión en los años 90 terminó por consolidar su estatus de ícono cultural, interpretando durante años al implacable ranger texano que recorrió las pantallas de todo el planeta.

En el plano personal, el actor atraviesa este momento de salud acompañado por su entorno más cercano. Actualmente mantiene un sólido vínculo con Gena O’Kelley, su esposa desde 1998, quien ha sido su compañera constante en las últimas décadas. La noticia de su traslado hospitalario ha generado una inmediata repercusión en redes sociales, donde fanáticos de diversas generaciones aguardan por un parte médico oficial que brinde más claridad sobre el incidente ocurrido en la isla.

Por ahora, la prioridad del equipo médico es monitorear su evolución tras la emergencia registrada en Kauai. A pesar de la incertidumbre sobre las causas del traslado, el hecho de que el actor mantenga su característica actitud bromista es visto como una señal alentadora en medio del proceso de recuperación.