Internaron de urgencia a Chuck Norris y hay preocupación: qué le pasó
El actor celebró su cumpleaños número 86 a principios de mes, pero ahora los reportes informan que su salud está endeble.
El mundo del espectáculo y las artes marciales permanece en vilo tras conocerse la noticia de la hospitalización de Chuck Norris. Según la información difundida por el portal especializado TMZ, el legendario actor debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial en la isla de Kauai, Hawái, luego de que se registrara una complicación en su estado de salud durante las últimas 24 horas.
Aunque el hermetismo rodea los detalles específicos del diagnóstico, los primeros reportes indican que el protagonista de "Walker, Texas Ranger" se encuentra estable y con un ánimo positivo.
Lo repentino del episodio ha causado sorpresa en su círculo íntimo, dado que Norris mantenía su rutina habitual hasta hace apenas unas horas. De hecho, el pasado miércoles el actor se encontraba realizando sus sesiones de entrenamiento en la isla, mostrando la vitalidad que lo caracteriza.
Un allegado al artista confirmó haber mantenido una conversación telefónica con él recientemente, asegurando que se lo notaba de buen humor e incluso haciendo bromas, lo que aporta una cuota de tranquilidad respecto a su evolución inmediata.
A sus 86 años, Chuck Norris sigue siendo un referente de la disciplina física. A principios de este mismo mes, el actor celebró su cumpleaños compartiendo con sus seguidores un video donde se lo veía ejercitándose activamente junto a un entrenador personal. Esta imagen de fortaleza es la que ha definido su trayectoria desde que alcanzó el estrellato mundial en las décadas de los 70 y 80, participando en hitos del cine de acción como “Way of the Dragon”, donde protagonizó un histórico duelo frente a Bruce Lee, y la recordada saga “Missing in Action”.
Antes de su desembarco en la industria de Hollywood, Norris ya era una figura de peso en el ámbito deportivo como campeón de karate y creador de su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do. Su transición a la televisión en los años 90 terminó por consolidar su estatus de ícono cultural, interpretando durante años al implacable ranger texano que recorrió las pantallas de todo el planeta.
En el plano personal, el actor atraviesa este momento de salud acompañado por su entorno más cercano. Actualmente mantiene un sólido vínculo con Gena O’Kelley, su esposa desde 1998, quien ha sido su compañera constante en las últimas décadas. La noticia de su traslado hospitalario ha generado una inmediata repercusión en redes sociales, donde fanáticos de diversas generaciones aguardan por un parte médico oficial que brinde más claridad sobre el incidente ocurrido en la isla.
Por ahora, la prioridad del equipo médico es monitorear su evolución tras la emergencia registrada en Kauai. A pesar de la incertidumbre sobre las causas del traslado, el hecho de que el actor mantenga su característica actitud bromista es visto como una señal alentadora en medio del proceso de recuperación.
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