"Daredevil: Born Again": a qué hora se estrenan los primeros episodios en Disney+

A qué hora se estrena "Daredevil: Born Again" en Disney+

Según se confirmó, los primeros dos episodios de la serie serán lanzados este martes 4 de marzo a las 23hs en Argentina. En tanto, a partir del próximo martes, se estrenará un capítulo por semana.

Sinopsis oficial de "Daredevil: Born Again"

En "Daredevil: Born Again" Matt Murdock, interpretado nuevamente por Charlie Cox, un abogado no vidente con habilidades potenciadas, lucha por la justicia a través de su ajetreado bufete de abogados, mientras que el ex jefe de la mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos hombres se encuentran en un inevitable camino de colisión.

Elenco oficial de "Daredevil: Born Again"

Además del regreso de Charlie Cox a este personaje y la participación de Vicent D´Onofrio, la serie que amplía el universo de Marvel, también está protagonizada por Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer y Jon Bernthal.

Tráiler oficial de "Daredevil: Born Again"

Embed - Daredevil: Born Again | Tráiler Oficial Doblado | Disney+