El blooper de un participante en el programa de Darío Barassi: "Ancianas"

Sin embargo, a la hora de responder, Mau lanzó "las ancianas" cuando, en realidad, la frase original dice "me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú". Sin dudas, este se convirtió en el momento televisivo del día al punto de que consiguió convertirse en viral en redes sociales por las risas que causó tanto de los televidentes como de los que se encontraban en el piso.

El estado de salud de Darío Barassi

"Me parece rarísimo salir a hacer un video y andar explicando, pero a veces las cosas se vuelven mucho más grandes de lo que son. Así que hago esto, porque la verdad es que ya no solo mi familia y mis amigos me escriben, sino gente que no conozco para darme el pésame y decirme que era obvio que te ibas a morir", comentó Barassi a través de un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, aclaró que, a pesar de los rumores, nunca estuvo internado ni enfrentó una situación de salud grave. El malestar podría estar relacionado con un problema en la cervical, pero aún está esperando los resultados del Holter para determinar si padece hipertensión: "No pasó nada grave, simplemente tomé precauciones", comentó, subrayando la importancia de cuidar su salud.

En tanto, agradeció el apoyo y la preocupación de sus seguidores y aseguró que está haciendo todo lo necesario para mantenerse en buen estado. "Espero que haya Barassi para rato", dijo, con su característico sentido del humor, y prometió seguir trabajando para estar en la mejor forma posible, tanto para su familia como para su audiencia.