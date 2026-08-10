Darío Cvitanich rompió el silencio tras la supuesta pelea con Ivana Figueiras: "Es una mentira absoluta"

“Esto es una mentira absoluta. Fue un día, un finde y una cena hermosa. Paremos con esta locura, no se puede escribir y decir cualquier cosa... ni mucho menos inventar situaciones que jamás pasaron. ¡Son impresentables!”, escribió Cvitanich.

Esto es una mentira absoluta, fue un dia, un finde y una cena hermosa paremos con esta locura no se puede escribir y decir cualquier cosa .... ni mucho menos inventar situaciones q jamas pasaron, son impresentables!!! https://t.co/sljerCD9Ji — Darío cvitanich (@Daricvitaok) August 10, 2026

De esta manera, el exdelantero dejó en claro su enojo con la información que circuló sobre aquella cena y rechazó categóricamente que haya existido una pelea o un momento de tensión con Figueiras. Mientras tanto, la versión sobre un supuesto pedido de casamiento quedó instalada luego de la aclaración de la modelo, aunque la pareja todavía no realizó una confirmación pública al respecto.