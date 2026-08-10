Darío Cvitanich rompió el silencio tras la supuesta pelea con Ivana Figueiras: "Es una mentira absoluta"
Una versión sobre una presunta discusión entre la modelo y el exjugador durante una cena generó repercusiones en televisión. Sin embargo, lo negaron.
Este las últimas horas, en Intrusos (América TV), se generó una particular situación mientras analizaban unas fotografías de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, tomadas el viernes por la noche durante una cena en un exclusivo restaurante.
Durante el programa, Adrián Pallares hizo referencia a una supuesta tensión entre la modelo y el exfutbolista y aseguró que habría sido advertida por algunas personas que se encontraban en el lugar: “En el medio de la cena Ivana empezó a levantar la voz y le pidió el teléfono”, comentó el conductor al presentar la información.
Sin embargo, cuando la versión comenzaba a tomar fuerza, la propia Figueiras se comunicó con el programa para aclarar lo ocurrido. La modelo habló con Paula Varela y negó que haya existido una discusión con su pareja. Pero además, según contó la periodista al regresar al aire, la noche habría tenido un momento mucho más romántico: “Puedo decir que a mí me había llegado y ahora me lo corrobora ella, que esa noche le pidió casamiento”, aseguró Varela después de conversar telefónicamente con Figueiras.
La información sorprendió al panel, ya que significaría un importante paso en la relación entre la modelo y Cvitanich, aunque hasta el momento ninguno de los dos había realizado un anuncio oficial sobre un eventual compromiso.
El fuerte descargo de Darío Cvitanich
Horas después, Darío Cvitanich decidió intervenir públicamente en la polémica. El exfutbolista compartió en sus redes sociales un video en el que se difundía la primera versión sobre la supuesta discusión y negó de manera contundente que haya ocurrido.
“Esto es una mentira absoluta. Fue un día, un finde y una cena hermosa. Paremos con esta locura, no se puede escribir y decir cualquier cosa... ni mucho menos inventar situaciones que jamás pasaron. ¡Son impresentables!”, escribió Cvitanich.
De esta manera, el exdelantero dejó en claro su enojo con la información que circuló sobre aquella cena y rechazó categóricamente que haya existido una pelea o un momento de tensión con Figueiras. Mientras tanto, la versión sobre un supuesto pedido de casamiento quedó instalada luego de la aclaración de la modelo, aunque la pareja todavía no realizó una confirmación pública al respecto.
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