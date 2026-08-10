Gastón Trezeguet quedó en el centro de la polémica por un comentario sobre Yipio: qué dijo

La frase generó una inmediata reacción entre los espectadores, que interpretaron la referencia a Yipio como un comentario peyorativo sobre su cuerpo. En cuestión de minutos, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y Trezeguet recibió numerosas críticas.

Entre los mensajes que se multiplicaron aparecieron: "No se puede dejar pasar", "Siguen discriminando a pesar de que se hacen los superados", "Del Moro tendría que haber dicho algo" y "Ojalá que la familia de Yipio haga una denuncia".

El episodio volvió a poner al panelista en el centro de la discusión y abrió un fuerte debate entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada sobre los límites de los comentarios de los integrantes del programa.