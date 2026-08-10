Gastón Trezeguet quedó en el centro de la polémica por un comentario sobre Yipio: qué dijo
El panelista de Gran Hermano protagonizó un tenso momento tras cuestionar a Juanicar por su paso por el reality.
Gastón Trezeguet volvió a quedar en el centro de la escena durante una emisión de El Debate de Gran Hermano Generación Dorada. Esta vez, sus declaraciones durante el intercambio con Juanicar despertaron una fuerte reacción en redes sociales, especialmente por una referencia a Yisela “Yipio” Pintos.
El exparticipante del reality había sido invitado al programa para hablar sobre su abrupta salida de la casa y explicar cómo atravesó su experiencia dentro del juego. Sin embargo, la conversación fue subiendo de tono a medida que Trezeguet cuestionaba algunas de sus actitudes durante la convivencia.
El comentario de Gastón Trezeguet sobre Yipio que generó repudio
Todo ocurrió cuando Laura Ubfal le pidió al panelista que precisara cuáles eran, según su mirada, las supuestas actitudes violentas que había tenido Juanicar dentro de la casa. "¿Cuáles son las actitudes violentas de Juanicar?", preguntó la periodista.
Trezeguet respondió haciendo referencia a un episodio ocurrido después de la eliminación de Campanita, cuando Juanicar y Yipio se acercaron a Solange Abraham para cuestionar su reacción ante la salida de la participante.
"La razón principal -y te lo digo ahora- por la que vos estás acá sentado, fue tu reacción cuando se fue Campanita y cómo atacaste a Sol y Yipio, tirándole los kilos encima", lanzó el panelista.
La frase generó una inmediata reacción entre los espectadores, que interpretaron la referencia a Yipio como un comentario peyorativo sobre su cuerpo. En cuestión de minutos, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y Trezeguet recibió numerosas críticas.
Entre los mensajes que se multiplicaron aparecieron: "No se puede dejar pasar", "Siguen discriminando a pesar de que se hacen los superados", "Del Moro tendría que haber dicho algo" y "Ojalá que la familia de Yipio haga una denuncia".
El episodio volvió a poner al panelista en el centro de la discusión y abrió un fuerte debate entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada sobre los límites de los comentarios de los integrantes del programa.
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