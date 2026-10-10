David Bisbal llegó a la Argentina y sus fanáticos lo recibieron con banderas, globos y una emotiva bienvenida

El emocionante encuentro de David Bisbal con sus fanáticos argentinos

Desde el momento en que apareció en la terminal aérea, Bisbal fue recibido por una multitud que intentaba conseguir una fotografía o simplemente saludarlo. El cantante, vestido con una campera de cuero oscura y anteojos de sol, avanzó entre los presentes acompañado por integrantes de su equipo.

Debido a la cantidad de personas que se acercaron para verlo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) organizaron un operativo para garantizar su desplazamiento por las instalaciones.

Los agentes formaron un cordón de seguridad alrededor del artista y lo acompañaron durante el trayecto desde el sector interno del aeropuerto hasta la salida, donde lo esperaba una camioneta.

A pesar del movimiento y la gran cantidad de teléfonos que buscaban registrar su llegada, el intérprete se mostró sonriente y dispuesto a compartir algunos instantes con sus admiradores.

Durante el recorrido, las seguidoras se acercaron con sus celulares para intentar conseguir selfies, mientras otras levantaban banderas argentinas y carteles para llamar su atención.

Uno de los momentos más especiales se produjo frente a la fachada del aeropuerto, cuando Bisbal accedió a posar para una fotografía junto a dos fanáticas. En la imagen, el cantante levantó una mano mientras una de las jóvenes sostenía el teléfono para inmortalizar el encuentro.

La escena se desarrolló durante el atardecer, en medio de un clima de entusiasmo que acompañó al español hasta su partida del lugar. Antes de subir al vehículo, volvió a sonreír ante las cámaras y recibió las últimas muestras de afecto de quienes habían ido a esperarlo.

Cuándo se presenta David Bisbal en Argentina

La visita del cantante forma parte de su gira “Eternos 2026”, con la que continúa recorriendo diferentes países y reencontrándose con el público que lo acompaña desde sus comienzos.

Después de su reciente presentación en Perú, Bisbal tiene previsto subir al escenario del Arena de Buenos Aires el martes 13 de octubre, en un espectáculo que marcará una nueva oportunidad para compartir sus canciones con sus seguidores argentinos.

Una vez finalizado su compromiso en la Ciudad de Buenos Aires, el artista continuará su recorrido hacia Córdoba, donde ofrecerá otra presentación como parte del mismo tour.

De esta manera, David Bisbal comenzó su paso por la Argentina rodeado del afecto de sus fanáticos, quienes convirtieron su llegada al aeropuerto en un encuentro lleno de emoción, música y recuerdos compartidos.