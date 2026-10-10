David Bisbal llegó a la Argentina y sus fanáticos lo recibieron con banderas, globos y una emotiva bienvenida
El artista español fue recibido por sus fanáticos en el aeropuerto antes de sus próximas presentaciones en Buenos Aires y Córdoba.
La llegada de David Bisbal a la Argentina desató una verdadera revolución entre sus seguidores. Durante la tarde del sábado, el cantante español aterrizó en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde decenas de fanáticos se reunieron para darle una cálida bienvenida y demostrarle el cariño que mantienen intacto a lo largo de los años.
El artista arribó a Buenos Aires después de presentarse en Lima, Perú, como parte de su gira internacional “Eternos 2026”, que ahora tendrá una nueva parada en territorio argentino. Su presencia en el aeropuerto generó una gran expectativa entre quienes aguardaban desde hacía horas la posibilidad de verlo de cerca.
Con banderas, globos y carteles especialmente preparados para la ocasión, los integrantes de distintos clubes de fans transformaron el sector de arribos internacionales en una auténtica celebración. Entre los mensajes que podían leerse se destacaban “Sin Mirar Atrás”, “Locas x Bisbal” y “Siempre Contigo Argentina”.
La emoción también quedó reflejada en una bandera que llevaba escrita la frase “Algunos años más... y el mismo amor latiendo”, con la que un grupo de seguidoras vestidas con remeras rojas buscó expresar la conexión que mantiene con el músico desde hace tiempo.
Además, algunas fanáticas lucieron coronas de plástico azules, mientras otras sostenían globos celestes y rosas, aportando todavía más color a una jornada marcada por los gritos, los aplausos y la alegría.
El emocionante encuentro de David Bisbal con sus fanáticos argentinos
Desde el momento en que apareció en la terminal aérea, Bisbal fue recibido por una multitud que intentaba conseguir una fotografía o simplemente saludarlo. El cantante, vestido con una campera de cuero oscura y anteojos de sol, avanzó entre los presentes acompañado por integrantes de su equipo.
Debido a la cantidad de personas que se acercaron para verlo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) organizaron un operativo para garantizar su desplazamiento por las instalaciones.
Los agentes formaron un cordón de seguridad alrededor del artista y lo acompañaron durante el trayecto desde el sector interno del aeropuerto hasta la salida, donde lo esperaba una camioneta.
A pesar del movimiento y la gran cantidad de teléfonos que buscaban registrar su llegada, el intérprete se mostró sonriente y dispuesto a compartir algunos instantes con sus admiradores.
Durante el recorrido, las seguidoras se acercaron con sus celulares para intentar conseguir selfies, mientras otras levantaban banderas argentinas y carteles para llamar su atención.
Uno de los momentos más especiales se produjo frente a la fachada del aeropuerto, cuando Bisbal accedió a posar para una fotografía junto a dos fanáticas. En la imagen, el cantante levantó una mano mientras una de las jóvenes sostenía el teléfono para inmortalizar el encuentro.
La escena se desarrolló durante el atardecer, en medio de un clima de entusiasmo que acompañó al español hasta su partida del lugar. Antes de subir al vehículo, volvió a sonreír ante las cámaras y recibió las últimas muestras de afecto de quienes habían ido a esperarlo.
Cuándo se presenta David Bisbal en Argentina
La visita del cantante forma parte de su gira “Eternos 2026”, con la que continúa recorriendo diferentes países y reencontrándose con el público que lo acompaña desde sus comienzos.
Después de su reciente presentación en Perú, Bisbal tiene previsto subir al escenario del Arena de Buenos Aires el martes 13 de octubre, en un espectáculo que marcará una nueva oportunidad para compartir sus canciones con sus seguidores argentinos.
Una vez finalizado su compromiso en la Ciudad de Buenos Aires, el artista continuará su recorrido hacia Córdoba, donde ofrecerá otra presentación como parte del mismo tour.
De esta manera, David Bisbal comenzó su paso por la Argentina rodeado del afecto de sus fanáticos, quienes convirtieron su llegada al aeropuerto en un encuentro lleno de emoción, música y recuerdos compartidos.
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