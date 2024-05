Detalles aterradores: David Copperfield fue acusado de abuso por 16 chicas

Por lo que explicaron, los hechos fueron entre 1980 y 2014 y, al parecer, la única coincidencia es que todas conocieron a David en sus shows. Una de las primeras en hablar fue "Lily" (identidad ficticia), quien confesó que fue a ver al artista con su papá y su hermana y fue víctima bajo "el truco de la cuerda" cuando subió al escenario cuando tenía entre 14 y 15 años.

“Hizo que me diera la vuelta y él estaba detrás de mí rodeándome con sus brazos. Ambos sosteníamos una cuerda al frente. Sus antebrazos subían y bajaban sobre mi pecho, con bastante fuerza mientras hablaba y realizaba el truco. Me quedé un poco distraída y me congelé. Me sentí realmente asquerosa y avergonzada”, explicó Lily. Tras esto, llegó el relato de "Carla", quien también detalló con exactitud lo sucedido en 1991 cuando ella tenía 16 años.

Lo sucedido fue en Georgia durante uno de los espectáculos de Copperfield, donde contó: “Yo era una joven colegiala enamorada de un hombre que era famoso, y creo que él usó eso para beneficiarlo. ¿Por qué seguiría acercándose a mí durante esos años si no planeaba hacerlo tan pronto como yo cumpliera 18 años?”.

Por su parte, también apareció la declaración de una víctima identificada como "Gillian". El caso es de los años 90 en Las Vegas, donde también fue elegida para ser parte del show y, luego del mismo, Copperfield mandó a preguntarle si quería tomar algo. Fue entonces cuando la joven se acercó a la habitación del mago con una amiga y se empezó a sentir mal tras tomar un trago: “A partir de entonces, todo fue confuso. Literalmente me desmayé por un tiempo”, explicó la víctima y agregó que tiene flashes de ella teniendo relaciones con el mago.

En cuanto a David Copperfield, el mago no dudó en responder sobre estas acusaciones. A sus 67 años negó todo tipo de mal e inapropiado comportamiento a través de sus abogados. “Nunca jamás actuó de manera inapropiada con nadie, y mucho menos con ninguna menor”, declararon sus letrados en un comunicado y afirmaron, además, que las afirmaciones son “falsas y totalmente sin fundamento”. Por otro lado, también cerraron que estos dichos contra las mujeres “son lo opuesto a todo lo que él representa y por lo que trabaja arduamente”.