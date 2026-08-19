La madre de Hayden Panettiere apuntó contra su novio tras la muerte de la actriz
Lesley Vogel rompió el silencio tras la muerte de su hija y cuestionó duramente a Brian Hickerson, quien estaba junto a la actriz cuando fue encontrada inconsciente.
La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, sumó nuevas revelaciones que vuelven a poner el foco sobre su entorno más cercano. A pocos días del fallecimiento de la actriz, su madre, Lesley Vogel, habló públicamente y lanzó fuertes críticas contra Brian Hickerson, el hombre con quien su hija mantuvo una relación intermitente y conflictiva durante años.
En diálogo con NBC News, Vogel aseguró que su familia había intentado alejar a Hickerson de la vida de Hayden durante mucho tiempo. La situación tomó una dimensión todavía más dolorosa al conocerse que el hombre se encontraba en el departamento de Carolina del Sur donde la actriz fue encontrada inconsciente.
“Esta persona en su vida que hemos estado tratando de eliminar durante bastante tiempo estaba con ella cuando murió”, sostuvo Vogel al referirse a Hickerson.
La madre de la actriz también apuntó contra el rumbo que había tomado la vida de Hayden en los últimos años. “Tristemente perdió el rumbo y desearía que hubiera sido diferente”, expresó Vogel, quien vinculó parte de las dificultades de su hija con haber crecido desde muy pequeña dentro de la industria del entretenimiento.
El hombre que estaba con Hayden cuando murió
El señalamiento de Vogel cobra especial relevancia por la información incluida en el reporte policial sobre las últimas horas de Panettiere. Brian Hickerson y su hermano Zach estaban en el departamento cuando Hayden fue encontrada sin respuesta. Ambos llamaron al servicio de emergencias y los paramédicos intentaron reanimarla mediante maniobras de RCP. Finalmente, la actriz fue declarada muerta en el lugar.
De acuerdo con el reporte, Hickerson incluso entregó a los servicios de emergencia una bolsa con medicamentos que Hayden estaba tomando. Mientras tanto, los primeros reportes de la emergencia mencionaron un posible “overdose” y un paro cardíaco, aunque la causa oficial de muerte todavía no fue determinada.
La autopsia no encontró signos de traumatismo y las autoridades indicaron que, hasta el momento, no sospechan que se trate de una muerte provocada. Los estudios toxicológicos todavía están pendientes.
Un pasado marcado por la violencia
La relación entre Panettiere y Hickerson había sido especialmente problemática. El hombre fue condenado por violencia doméstica relacionada con la actriz y pasó tiempo en prisión, además de haber recibido una orden de protección.
A pesar de esa historia, ambos volvieron a tener contacto en distintos momentos. La relación fue intermitente durante años y, poco antes de la muerte de Hayden, habían viajado juntos desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur.
El contexto resulta todavía más llamativo porque, según los últimos reportes, Hickerson había intentado recientemente que los cargos relacionados con el caso de violencia doméstica fueran reducidos a delitos menores. El pedido fue rechazado pocos días antes de la muerte de Panettiere.
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