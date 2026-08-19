La madre de Hayden Panettiere apuntó contra su novio tras la muerte de la actriz

De acuerdo con el reporte, Hickerson incluso entregó a los servicios de emergencia una bolsa con medicamentos que Hayden estaba tomando. Mientras tanto, los primeros reportes de la emergencia mencionaron un posible “overdose” y un paro cardíaco, aunque la causa oficial de muerte todavía no fue determinada.

La autopsia no encontró signos de traumatismo y las autoridades indicaron que, hasta el momento, no sospechan que se trate de una muerte provocada. Los estudios toxicológicos todavía están pendientes.

Un pasado marcado por la violencia

La relación entre Panettiere y Hickerson había sido especialmente problemática. El hombre fue condenado por violencia doméstica relacionada con la actriz y pasó tiempo en prisión, además de haber recibido una orden de protección.

A pesar de esa historia, ambos volvieron a tener contacto en distintos momentos. La relación fue intermitente durante años y, poco antes de la muerte de Hayden, habían viajado juntos desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur.

El contexto resulta todavía más llamativo porque, según los últimos reportes, Hickerson había intentado recientemente que los cargos relacionados con el caso de violencia doméstica fueran reducidos a delitos menores. El pedido fue rechazado pocos días antes de la muerte de Panettiere.