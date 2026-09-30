Uruguay: Lucas Sugo habló por primera vez tras la muerte de su hija y dejó un mensaje conmovedor

La reflexión de Lucas Sugo después de la muerte de su hija

Durante el video, el cantante también compartió una reflexión más amplia sobre la forma en la que decidió afrontar esta nueva etapa de su vida. Sugo planteó que muchas veces las personas pasan demasiado tiempo preocupándose por situaciones que todavía no ocurrieron y dejan en segundo plano el presente. A partir de lo que le tocó vivir, aseguró que buscará modificar algunas de esas cuestiones en su vida cotidiana.

El artista señaló que quiere vivir de otra manera, con menos estrés, menos preocupaciones y menos espacio para las quejas. Su intención, según explicó, es darle mayor valor al presente y a los momentos que comparte con las personas que quiere.

La reflexión apareció en medio de un mensaje especialmente personal, en el que el cantante no buscó esconder el dolor por la pérdida de su hija, pero tampoco quedarse únicamente en ese aspecto. Por el contrario, habló de la necesidad de continuar y de aprovechar el tiempo junto a sus seres queridos.

La primera aparición pública de Lucas Sugo

El mensaje se conoció después de varias semanas de silencio por parte de Lucas Sugo. Si bien el cantante había tenido una primera aparición pública el 25 de septiembre, durante una actividad solidaria, en aquella oportunidad no había hablado específicamente sobre la muerte de Florencia. Por eso, el video que publicó ahora representa su primer mensaje personal y directo sobre el fallecimiento de su hija.

La decisión de hablar llegó después de un período en el que el artista había mantenido un perfil bajo y se había mantenido alejado de las declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Ahora, a través de un mensaje sencillo y grabado desde su auto, la estrella de la música rioplatense agradeció el acompañamiento recibido, habló del dolor que atraviesa y compartió la manera en la que intenta afrontar el futuro.

“Sé que hay alguien que me está mirando y me quiere ver bien”, sostuvo Sugo al explicar por qué eligió levantarse y continuar, una frase con la que dejó en claro que el recuerdo de su hija también forma parte de sus motivos para seguir adelante.