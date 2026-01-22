De qué se trata "Sinners", la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar

Zinzi Coogler , esposa del director, hace historia como la primera productora filipina nominada y la tercera mujer negra en competir por el galardón máximo.

El matrimonio Coogler se convierte en la primera pareja negra casada en disputar conjuntamente la categoría de Mejor Película.

Autumn Durald Arkapaw inscribe su nombre como la primera mujer filipina y negra en ser candidata a Mejor Dirección de Fotografía.

Ruth E. Carter, en el área de vestuario, alcanza su quinta nominación, convirtiéndose en la mujer negra con más candidaturas en la historia de los premios, superando incluso a figuras como Viola Davis.

Rumbo a la noche de los Premios Oscar

Con 16 menciones, la obra de Coogler deja atrás la marca de 14 candidaturas que compartían “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”. Ahora, el desafío será igualar o superar el récord de 11 victorias que ostentan “Ben-Hur”, “Titanic” y “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey”.

La expectativa se trasladará ahora a la etapa de votación definitiva, programada entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. El destino final de estas nominaciones se conocerá el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre, en una ceremonia que contará con la conducción de Conan O’Brien. El mundo del cine aguarda para ver si esta película, que ya es histórica por sus postulaciones, logra coronarse como la gran triunfadora de la década.

De qué se trata y dónde ver "Sinners"

Ahora bien, para quiénes se hayan perdido la posibilidad de disfrutar esta película en cines y no conocen por qué tanto furor detrás, te contamos los detalles.

Sinopsis oficial: Tratando de dejar atrás sus problemáticas aunque exitosas vidas en Chicago, dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo montando un club de blues, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

Dónde verla: Luego de su paso en cines, la película se encuentra disponible en HBO Max para los fanáticos que la ven desde Argentina.

Tráiler oficial: