De qué se trata "Sinners", la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar
La película protagonizada por Michael B. Jordan se consagró con un total de 16 nominaciones e hizo historia. De qué se trata y dónde verla.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista de candidatos para la 98.ª edición de sus premios, y el resultado fue un terremoto en la historia de Hollywood. La película “Sinners”, bajo la dirección de Ryan Coogler, logró la asombrosa cifra de 16 nominaciones al Oscar, estableciendo un récord absoluto que ninguna producción había alcanzado jamás. Este hito desplaza a clásicos legendarios que, hasta hoy, mantenían la cima con 14 menciones.
El filme no solo compite en la categoría reina de Mejor Película, sino que logró una presencia total en el espectro creativo. Coogler figura como aspirante en dirección y guion original, mientras que el elenco destaca con Michael B. Jordan en el rol principal, junto a reconocimientos en las ternas de actor y actriz de reparto. La excelencia técnica de la obra es tal que se convirtió en la séptima película en la historia en obtener candidaturas en todos los rubros técnicos, igualando proezas de títulos como “Titanic” o “Dune”.
Un legado de hitos y diversidad
El impacto de “Sinners” trasciende la cantidad de estatuillas en juego para convertirse en un símbolo de representatividad. Ryan Coogler se consolidó así como el segundo cineasta negro en la historia en recibir nominaciones simultáneas como productor, director y guionista original en un mismo año, una distinción que anteriormente solo ostentaba Jordan Peele. Además, es el segundo productor negro en alcanzar dos nominaciones a mejor película a lo largo de su carrera.
La producción también marca hitos personales y familiares sin precedentes:
Zinzi Coogler, esposa del director, hace historia como la primera productora filipina nominada y la tercera mujer negra en competir por el galardón máximo.
El matrimonio Coogler se convierte en la primera pareja negra casada en disputar conjuntamente la categoría de Mejor Película.
Autumn Durald Arkapaw inscribe su nombre como la primera mujer filipina y negra en ser candidata a Mejor Dirección de Fotografía.
Ruth E. Carter, en el área de vestuario, alcanza su quinta nominación, convirtiéndose en la mujer negra con más candidaturas en la historia de los premios, superando incluso a figuras como Viola Davis.
Rumbo a la noche de los Premios Oscar
Con 16 menciones, la obra de Coogler deja atrás la marca de 14 candidaturas que compartían “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”. Ahora, el desafío será igualar o superar el récord de 11 victorias que ostentan “Ben-Hur”, “Titanic” y “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey”.
La expectativa se trasladará ahora a la etapa de votación definitiva, programada entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. El destino final de estas nominaciones se conocerá el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre, en una ceremonia que contará con la conducción de Conan O’Brien. El mundo del cine aguarda para ver si esta película, que ya es histórica por sus postulaciones, logra coronarse como la gran triunfadora de la década.
De qué se trata y dónde ver "Sinners"
Ahora bien, para quiénes se hayan perdido la posibilidad de disfrutar esta película en cines y no conocen por qué tanto furor detrás, te contamos los detalles.
Sinopsis oficial: Tratando de dejar atrás sus problemáticas aunque exitosas vidas en Chicago, dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo montando un club de blues, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.
Dónde verla: Luego de su paso en cines, la película se encuentra disponible en HBO Max para los fanáticos que la ven desde Argentina.
Tráiler oficial:
