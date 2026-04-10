De rodar con lo justo a ícono mundial: la transformación de "El diablo viste a la moda"
La secuela de "El diablo viste a la moda" llega a los cines este 30 de abril y, a pesar de que hace 20 años era considerada "algo para chicas", hoy es un fenómeno cinematográfico.
Hay una lección que Hollywood olvida con frecuencia: nunca hay que subestimar una historia con alma, aunque esté envuelta en seda y tacones de aguja. En 2006, "El diablo viste a la moda" llegó a los cines casi pidiendo permiso. Con un presupuesto ajustado de apenas 35 millones de dólares, la producción fue prejuzgada por los grandes estudios como una simple "chick flick" (película para chicas) sin potencial masivo. Sin embargo, el tiempo y el talento de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt se encargó de demostrar que Miranda Priestly no acepta un "no" por respuesta.
La odisea de 2006: creatividad ante la escasez
Lo que hoy vemos como un despliegue de glamour fue, en realidad, un ejercicio de supervivencia financiera. La diseñadora Patricia Field tuvo que hacer magia: el presupuesto inicial de vestuario era de apenas 100.000 dólares, una cifra irrisoria para retratar el mundo de la alta costura. Field usó sus contactos para conseguir piezas de Chanel y otras casas de lujo, elevando el valor del vestuario a más de 1 millón de dólares, convirtiéndola en la película con la ropa más cara de la historia hasta ese momento.
La falta de fondos fue tal que el director David Frankel tuvo que luchar por cada centavo. ¿Sabían que Meryl Streep nunca viajó a París para la primera película? Por falta de presupuesto, sus escenas en la Ciudad de la Luz fueron filmadas en Nueva York con pantalla verde. El equipo solo pudo viajar a Francia un fin de semana para tomas de exteriores imprescindibles. A pesar de estas limitaciones, la película recaudó 326 millones de dólares a nivel mundial, multiplicando casi por diez su inversión inicial.
2026: la era del presupuesto masivo
Veinte años después, el panorama cambió radicalmente. El prejuicio dio paso a la veneración. La secuela, "El diablo viste a la moda" llega ahora con un presupuesto de producción estimado de 150 millones de dólares. Ya no hay que mendigar por un viaje a París; ahora el estudio confía plenamente en la marca "Runway". El claro ejemplo es la comparación entre ambas películas:
Presupuesto de Producción:
- Original: $35.000.000
- Secuela: $150.000.000
Inversión en Elenco:
- Original: Ajustada
- Secuela: $50.000.000
Apertura Proyectada (EE.UU.)
- Original: $27.000.000
- Secuela: $70.000.000 - $75.000.000
El regreso de la Reina: Miranda contra lo digital
En esta nueva entrega, la trama nos sitúa en un campo de batalla diferente: la era digital. Miranda Priestly enfrenta el declive de las revistas impresas y debe recurrir a la ayuda de sus antiguas asistentes, Emily y Andy, para sobrevivir en un mundo de algoritmos e influencers. El vestuario, que en la primera fue una donación y un préstamo, ahora cuenta con inversiones millonarias directas para reflejar un duelo editorial sin precedentes.
La transformación es total. De una película que tuvo que subastar sus vestidos para donar a la investigación del cáncer de mama (un gesto noble nacido de la falta de espacio y presupuesto para conservarlos), pasamos a una superproducción donde cada detalle está diseñado para dominar la taquilla.
La historia de El diablo viste a la moda nos enseña que el presupuesto puede comprar mejores cámaras o más días en París, pero no puede comprar la química entre tres actrices en su mejor momento. El éxito proyectado de 75 millones para su primer fin de semana es el resultado de aquel riesgo que pocos quisieron tomar hace dos décadas. Porque, al final del día, todos quieren saber qué tiene para decir Miranda Priestly, y esta vez, el mundo entero tiene su asiento reservado en la primera fila.
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