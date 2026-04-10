De rodar con lo justo a ícono mundial: la transformación de "El diablo viste a la moda"

Original: $35.000.000

$35.000.000 Secuela: $150.000.000

Inversión en Elenco:

Original: Ajustada

Ajustada Secuela: $50.000.000

Apertura Proyectada (EE.UU.)

Original: $27.000.000

$27.000.000 Secuela: $70.000.000 - $75.000.000

el diablo viste a la moda

El regreso de la Reina: Miranda contra lo digital

En esta nueva entrega, la trama nos sitúa en un campo de batalla diferente: la era digital. Miranda Priestly enfrenta el declive de las revistas impresas y debe recurrir a la ayuda de sus antiguas asistentes, Emily y Andy, para sobrevivir en un mundo de algoritmos e influencers. El vestuario, que en la primera fue una donación y un préstamo, ahora cuenta con inversiones millonarias directas para reflejar un duelo editorial sin precedentes.

La transformación es total. De una película que tuvo que subastar sus vestidos para donar a la investigación del cáncer de mama (un gesto noble nacido de la falta de espacio y presupuesto para conservarlos), pasamos a una superproducción donde cada detalle está diseñado para dominar la taquilla.

La historia de El diablo viste a la moda nos enseña que el presupuesto puede comprar mejores cámaras o más días en París, pero no puede comprar la química entre tres actrices en su mejor momento. El éxito proyectado de 75 millones para su primer fin de semana es el resultado de aquel riesgo que pocos quisieron tomar hace dos décadas. Porque, al final del día, todos quieren saber qué tiene para decir Miranda Priestly, y esta vez, el mundo entero tiene su asiento reservado en la primera fila.