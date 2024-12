"Decime qué hiciste": filtran chats donde Wanda Nara y Mauro Icardi confiesan sus infidelidades

chat 2.jpg

En los intercambios también se revela que Mauro reconoció su affaire con la China Suárez, ocurrido en octubre de 2021, cuando Wanda lo acusó de “destruir una familia”.

chat 3.jpg

chat 4.jpg

A pesar de estos conflictos, Wanda y Mauro intentaron recomponer su relación por el bien de su familia, pero finalmente no lograron superar sus diferencias y hoy enfrentan varios procesos judiciales.

Mientras tanto, Wanda Nara disfruta de su éxito profesional y su relación con L-Gante en Punta del Este, mientras que Mauro Icardi pasa las fiestas con sus dos hijas y la China Suárez. Aunque aún no se muestran públicamente como pareja, ya habrían estado compartiendo varios momentos privados.

Los terribles mensajes que recibió Keita Baldé tras la viralización del video con Wanda

keita wanda nara

La ex mujer de Keita Baldé, Simona Guatieri aseguró recientemente que el futbolista le fue infiel con Wanda Nara. La noticia causó un gran impacto entre los espectadores, en especial porque nadie vio venir este affaire que habría comenzado hace tiempo. Sin embargo, tras conocerse la noticia, que al principio nadie creyó, Yanina Latorre mostró el video íntimo que confirma este engaño por parte del deportista y la empresaria que actualmente no para de entrar en polémicas.

En lo que respecta a la italiana Guatieri, ella dijo en una entrevista con Juan Etchegoyen: “Me casé en mayo de 2022 en el Lago Di Como, una fiesta fabulosa con 200 invitados, sentí que estaba viviendo un sueño, pero ese fue el día del fin. Dos meses después de esta fecha, el esposo de la señora me contactó y me dijo que había habido una reunión en su casa entre mi esposo y su esposa, con evidencia tomada de la cámara interna de la casa”.

Luego, se refirió a un supuesto encuentro que su ex habría tenido con la famosa argentina en un hotel de Dubai: “Media hora después de esa llamada me envió la señora que había acompañado a mi marido durante días en Dubai, las fotos de ella junto a mi marido, con chats incluidos entre los dos”.

Tal es así que, Baldé se vio involucrado en un escándalo mediático mundial que, incluso, lo llevaron a recibir críticas de varios fanáticos turcos de Mauro Icardi. Los mismos fueron quienes se encargaron de enviarle a Keita varios mensajes en redes sociales haciéndole ofensas no solamente por engañar a su mujer, sino también por haber tenido una relación con Wanda Nara.

wanda

El hecho sucedió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 1 millón de seguidores, entre los cuales algunos se mostraron indignados por la noticia de su engaño con Wanda. Es más, algunos internautas también le mandaron imágenes a Keita Baldé de Mauro Icardi, haciendo referencia a la relación que habría arruinado.

“¿Cómo caíste? Tenías una esposa hermosa”, comentó uno de los usuarios. “¿Qué hiciste?”, le preguntaron también a Baldé. “Wanda Nara te ama” o “Mauro” fueron otros de los mensajes que se pudieron leer en el posteo que el senegalés realizó hace 3 días y por el cual recibió todo tipo de críticas.

Cabe recordar que recientemente, Yanina Latorre expuso en el programa No tiene solución (Bondi Live) la grabación que confirmaría el affaire de Keita con la ex de Icardi. “Juré no mostrarlo, pero tengo la primicia”, dijo ella por el material que le enviaron.

En ese momento, su compañero Fefe Bongiorno miró el video y quedó anonadado. “Esto nunca se vio. Es mucha intimidad”, expresó él. “Mucha... Mirá, están felices. ¿Ves? Se tira en la cama...”, comentó la panelista.