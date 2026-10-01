Quieren saber qué hay después de la muerte: la sombría película de HBO Max que te dejará sin aliento

De qué trata Línea mortal: al límite

La historia comienza con Courtney Holmes, una estudiante de Medicina obsesionada con averiguar si existe algún tipo de conciencia después de la muerte. Para intentar conseguir una respuesta diseña un experimento tan ambicioso como peligroso.

Su propuesta consiste en detener temporalmente su propio corazón mientras sus compañeros registran la actividad cerebral. Después de permanecer clínicamente muerta durante 60 segundos, el objetivo es que el resto del grupo consiga reanimarla.

Jamie, Sophia y Ray aceptan colaborar con la prueba, que realizan dentro de una sala vacía del hospital. Contra todos los riesgos, el procedimiento funciona y Courtney consigue regresar.

Después de la experiencia, comienza a percibir algunos cambios llamativos. Puede recordar información con una facilidad extraordinaria, recuperar habilidades olvidadas y experimentar una fuerte sensación de euforia.

Los resultados despiertan inmediatamente la curiosidad del resto de los estudiantes. Convencidos de que atravesar una experiencia cercana a la muerte podría producir efectos positivos, otros integrantes del grupo deciden someterse al mismo procedimiento.

El experimento se vuelve progresivamente más arriesgado. Los jóvenes empiezan a aumentar el tiempo durante el cual permanecen con el corazón detenido, buscando profundizar aquello que experimentan mientras están clínicamente muertos.

Pero las consecuencias cambian rápidamente. Cada uno comienza a sufrir visiones vinculadas con situaciones dolorosas, errores y acontecimientos de su pasado, transformando la curiosidad científica inicial en una experiencia cada vez más aterradora.

Reparto de Línea mortal: al límite

La película cuenta con un elenco internacional que reúne a figuras reconocidas del cine y la televisión. Los principales integrantes del reparto son:

Elliot Page como Courtney Holmes.

Diego Luna como Ray.

Nina Dobrev como Marlo.

James Norton como Jamie.

Kiersey Clemons como Sophia.

Kiefer Sutherland como Dr. Barry Wolfson.

Beau Mirchoff como Brad.

Madison Brydges como Tessa Holmes.

Miguel Anthony como Cyrus Gudgeon.

Jenny Raven como Irina Wong.

Los cinco estudiantes ocupan el centro de una historia en la que la obsesión por conocer qué existe después de la muerte termina obligándolos a enfrentarse con aquello que preferirían mantener enterrado.

Trailer de Línea mortal: al límite