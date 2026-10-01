La escatológica medida de los fans de Lali Espósito para poder ver su show sin perder el lugar en River

La particular estrategia no tardó en convertirse en uno de los contenidos virales vinculados al recital de Lali. La publicación generó comentarios de todo tipo: mientras algunos usuarios se sorprendieron por la medida que tomaron los seguidores, otros destacaron el nivel de dedicación para asegurarse una buena ubicación frente al escenario.

Así, además de la música y el espectáculo que ofreció Lali en River, una de las situaciones que más llamó la atención en las redes sociales tuvo como protagonistas a sus propios fanáticos y la particular estrategia que utilizaron para no moverse de su lugar.