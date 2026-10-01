La escatológica medida de los fans de Lali Espósito para poder ver su show sin perder el lugar en River
Un video que se viralizó mostró la particular decisión que tomaron algunos seguidores de la cantante para permanecer durante horas en el mismo lugar
Los fanáticos de Lali Espósito volvieron a demostrar hasta dónde puede llegar la pasión por su ídola. Durante el show que la cantante brindó el sábado pasado en el estadio de River, algunos seguidores tomaron una particular decisión para evitar tener que abandonar su lugar y así conservar una ubicación privilegiada.
Según se pudo ver en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, varios fanáticos que esperaban desde temprano para ingresar al sector de campo decidieron utilizar pañales para adultos durante la jornada. El objetivo era sencillo: no tener que ir al baño y correr el riesgo de perder el lugar que habían conseguido.
La situación quedó registrada por los propios protagonistas y generó una inmediata repercusión entre los usuarios. El video comenzó a sumar reproducciones y comentarios, mientras la decisión de los seguidores de Lali despertaba todo tipo de reacciones.
La estrategia de los fans de Lali para quedarse en el campo
La espera para conseguir una buena ubicación en un recital puede extenderse durante varias horas, especialmente cuando se trata de un show multitudinario. En este caso, algunos seguidores de la artista encontraron una particular manera de evitar uno de los principales inconvenientes de permanecer tanto tiempo en el mismo lugar.
En las imágenes que se difundieron en redes sociales, los fanáticos mostraron que habían optado por utilizar pañales durante la espera. De esta manera, podían permanecer en la zona sin necesidad de alejarse para utilizar los baños y perder el lugar que habían conseguido.
La particular estrategia no tardó en convertirse en uno de los contenidos virales vinculados al recital de Lali. La publicación generó comentarios de todo tipo: mientras algunos usuarios se sorprendieron por la medida que tomaron los seguidores, otros destacaron el nivel de dedicación para asegurarse una buena ubicación frente al escenario.
Así, además de la música y el espectáculo que ofreció Lali en River, una de las situaciones que más llamó la atención en las redes sociales tuvo como protagonistas a sus propios fanáticos y la particular estrategia que utilizaron para no moverse de su lugar.
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