Del polvo de ladrillo a YouTube: la increíble historia de Luciano García Laprebende

Sobre su recorrido, contó: “Arranqué mostrando mi habilidad en freestyle tenis en los primeros videos. Jugaba con la raqueta, hacía trucos, y eso fue atrayendo a mucha gente. La conexión con el público fue inmediata gracias a mi energía y a mi forma de ser", relató.

Con el tiempo, Luciano decidió reconvertirse. De los malabares con la raqueta pasó a las entrevistas, ganándose un lugar entrevistando a leyendas como Mario Kempes, Emmanuel Petit y Javier Saviola, entre otros.

“Mi carrera fue tomando caminos que jamás imaginé, y me siento muy agradecido de poder moverme en distintas áreas de manera natural. Siempre trato de ser genuino, escuchar a quienes me siguen y mantener mi esencia. Me interesa saber qué les gusta y qué quieren ver. El tenis sigue siendo una pasión para mí, lo sigo practicando y compartiendo. Este año se vienen proyectos muy importantes, tanto en redes como en televisión, y estoy con mucha ilusión”, cerró.