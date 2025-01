Demi Moore, Andrew Garfield y Zendaya protagonizaron las joyas de los Golden Globes 2025

El discurso de Demi Moore

Más allá de que es una actriz reconocida en Hollywood, Demi Moore se hizo con su primer Globo de Oro a los 62 años. En esta ocasión, la artista se consagró como mejor actriz en una película de comedia o musical por su interpretación en el suspenso ‘The Substance’, imponiéndose así a la española Karla Sofía Gascón (‘Emilia Pérez’), Cynthia Erivo (‘Wicked’), Mikey Madison (‘Anora’), Zendaya (‘Challengers’) y Amy Addams (‘Nightbitch’) en la carrera por este galardón.

Por eso, una vez que subió al escenario a recibir el premio, sorprendió a todos con un emotivo discurso. “Estoy en estado de shock ahora mismo. Llevo haciendo esto mucho tiempo, como más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz, y me siento muy honrada y agradecida”, comenzó diciendo.

Luego, hizo foco en cómo su trayectoria fue cuestionada duramente: “Hace 30 años, un productor me dijo que yo era una ‘actriz de palomitas de maíz’ (de entretenimiento). Y en ese momento, hice que eso significara que esto no era algo que se me permitiera tener. Que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no me podían reconocer. Y acepté y creí en eso”, dijo y continuó: “Y eso me corroyó con el tiempo hasta el punto en que hace unos años pensé que tal vez esto era todo”.

“Tal vez (su carrera) estaba completa. Tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer. Y cuando estaba en un punto bajo, me llegó a la mesa este guión mágico, audaz, valiente, fuera de lo común y absolutamente loco llamado ‘The Substance’, y el universo me dijo que aún no había terminado”, cerró.

Demi Moore

¿Zendaya se casa?

Uno de los momentos más llamativos de los Golden Globes 2025 sucedió por fuera de la ceremonia, en la red carpet. Esto es porque Zendaya, más allá de haber lucido un impresionante vestido naranja, también se mostró ¡con un anillo de compromiso! Hay que destacar que la actriz se encuentra en pareja con Tom Holland desde 2021, aunque se conocen desde el rodaje de "Spider-Man: homecoming", el cual comenzó en 2016.

Lo cierto es que, así como siempre mantuvieron su relación en secreto, los actores todavía no hablaron sobre el anillo de compromiso que lució Zendaya. Es más, es probable que no lo hagan. Hay que recordar que, para confirmar su relación, hablaron una vez que se viralizaron fotos de ellos besándose y se mostraron enojados por cómo se vieron obligados a hablar de un romance que recién comenzaba. Sin embargo, ahora, ya pasaron cuatro años desde el inicio de su relación y Zendaya lució fascinada su anillo de compromiso. Por lo que, ahora, solo resta confirmar la noticia con alguna fuente cercana a ellos o con ellos mismos.

anillo zandaya

Andrew Garfield y sus icónicos looks

Si hay algo que siempre tiene Andrew Garfield, es que siempre sabe cómo hacerse notar. Quiera o no, siempre termina llamando la atención de la alfombra roja. Es que, con sus impresionantes looks y su actitud llena de simpatía, suele convertirse en tendencia, tal y cómo ha sucedido en su última aparición en los Golden Globes 2025 donde ofició de presentador.

andrew garfield