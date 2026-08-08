Denisse González recibió un nuevo resultado médico y preocupó a todos: "Seguimos peleándola"
La exparticipante de Gran Hermano lleva diez días en un sanatorio y los últimos análisis volvieron a mostrar un descenso en sus niveles de plaquetas.
Denisse González continúa internada desde hace diez días luego de que un análisis de rutina detectara un nivel muy bajo de plaquetas. En las últimas horas, la exparticipante de Gran Hermano recibió un nuevo resultado que modificó sus expectativas de regresar a su casa: sus valores volvieron a descender.
A través de sus redes sociales, la joven contó que los médicos resolvieron cambiar la estrategia de tratamiento y mantenerla bajo observación durante los próximos días. “Hoy no obtuvimos el resultado que esperábamos. Las plaquetas volvieron a bajar, así que hoy toca cambiar la estrategia”, explicó Denisse en una historia de Instagram.
Denisse contó cómo continúa su internación
Junto al mensaje, la exparticipante publicó una fotografía desde la cama del sanatorio y confirmó que deberá permanecer allí algunos días más. “Eso también significa que me voy a quedar unos días más internada”, agregó.
Desde que comenzó su internación, Denisse fue compartiendo con sus seguidores distintas actualizaciones sobre su estado. En una de las primeras publicaciones había revelado que sus plaquetas habían bajado hasta 6.000, después de registrar 8.000 el día anterior.
“No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza”, había expresado.
Una semana después, la joven reconoció que la recuperación estaba llevando más tiempo del previsto. “Parece que este camino va a ser más largo de lo que esperaba, pero seguimos”, escribió.
El mensaje de Denisse a sus seguidores
Mientras continúa bajo atención médica, Denisse decidió mantener informada a la comunidad que sigue su evolución. La joven explicó el motivo por el que eligió contar públicamente cada novedad de su internación.
“Quería contárselos porque sé que están pendientes de mí y se preocupan”, señaló.
Además, agradeció los mensajes que recibió durante estos días: “Gracias de corazón por tanto cariño”.
Por el momento, no trascendió un diagnóstico definitivo sobre el cuadro que atraviesa. Los médicos continúan realizando controles y evaluando su respuesta al nuevo tratamiento. El alta, por ahora, deberá esperar.
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