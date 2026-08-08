Denisse González recibió un nuevo resultado médico y preocupó a todos: "Seguimos peleándola"

Una semana después, la joven reconoció que la recuperación estaba llevando más tiempo del previsto. “Parece que este camino va a ser más largo de lo que esperaba, pero seguimos”, escribió.

El mensaje de Denisse a sus seguidores

Mientras continúa bajo atención médica, Denisse decidió mantener informada a la comunidad que sigue su evolución. La joven explicó el motivo por el que eligió contar públicamente cada novedad de su internación.

“Quería contárselos porque sé que están pendientes de mí y se preocupan”, señaló.

Además, agradeció los mensajes que recibió durante estos días: “Gracias de corazón por tanto cariño”.

Por el momento, no trascendió un diagnóstico definitivo sobre el cuadro que atraviesa. Los médicos continúan realizando controles y evaluando su respuesta al nuevo tratamiento. El alta, por ahora, deberá esperar.