Denuncia contra Marley: el fiscal Marcelo Retes pidió apartarse de la causa

molina denunciante marley

El planteo se sustenta en que al ratificar ayer en sede de la fiscalía su denuncia, la víctima reconoció que los hechos denunciados ocurrieron en la casa que Marley tiene en la zona norte del Gran Buenos Aires.

"Nótese que el propio damnificado al momento de su presentación inicial, como así también en la posterior declaración testimonial, se encargó de hacer expresa mención la circunstancia de que las prácticas sexuales -tanto aquellas que tuvieron lugar en el contexto de la posible minoridad, como las que ocurrieron con posterioridad- se desarrollaban exclusivamente en la propiedad que habitaba Marley, evitando de cualquier modo la exposición pública de los mismos”, señaló Retes en el dictamen.

Y agregó: “De aquel sitio, si bien especificó que desconoce su ubicación exacta, lo cierto es que pudo precisar que se trataba de una casa ubicada en el interior de un barrio cerrado de la zona norte de la provincia de Buenos Aires”.

marley con angel.mp4

El fiscal sostuvo que pese a la falta de precisiones en cuanto a la ubicación específica de la vivienda, de manera preliminar se puede establecer que los hechos “tuvieron ocurrencia en extraña jurisdicción, donde en un futuro deberán llevarse a cabo diversas medidas probatorias, las cuales deben atender a los principios de economía procesal y mejor defensa en juicio, por lo que nos encontramos ante las previsiones del artículo 39 del Código Procesal Penal de la Nación” (declaración de incompetencia).

“En función de lo expuesto, solicito al tribunal que tenga a bien declinar competencia, debiendo remitir las mismas al Juzgado Penal en turno del Departamento Judicial de San Isidro, provincia de Buenos Aires, para que lleve adelante la investigación", requirió Retes.

El fiscal ni siquiera se metió en la discusión sobre la prescripción o no de la causa por entender que no corresponde a su jurisdicción.

La denuncia contra Marley

Adrián Alfredo Molina, de 45 años de edad, denunció a Marley, por presunta corrupción de menores. El miércoles, el conductor habló sobre el tema y negó enfáticamente las acusaciones en su contra.

marley

En díalogo con LAM, Marley aseguró que "hubo un vínculo que comenzó en otra Argentina, donde te daba miedo contar tus relaciones, y la verdad es que yo no había estado con nadie. Fue como un vínculo donde nos veíamos cada tanto, yo tenía mucho miedo al qué dirán con respecto a mi sexualidad. Porque sentía que después iba a quedar encajado en ese tema. Me acuerdo de Juan Castro, que una vez que habló de su orientación sexual, todas las notas iban por ese lado. Yo tengo a mi familia, a mi vieja que proteger, nunca sentí que fuera un tema del que tenía que hablar públicamente. Tampoco me lo preguntaban, y pensaba: ‘Si nadie me lo pregunta debe ser que todos lo dan por sentado’. Era algo mío, hoy conté que la única vez en mi vida que me preguntaron si era gay fue en un crucero, y yo le había pedido al periodista que apague el grabador y en ese momento le dije que sí, pero que no estaba listo para contarlo. Tiempo después lo hablé con mi vieja, con mi familia y estuvo todo bien. Me costó ese proceso porque soy de otra época, hoy en día cualquiera lo cuenta y no pasa nada. Fue algo que fui aceptando, durante mucho tiempo estuve como en una búsqueda también. ‘¿Es esto o no es esto?’, me preguntaba, y decía: ‘Estoy sintiendo algo que nadie me planteó como una de las opciones. En los programas de televisión siempre que trataban el tema era con burla. Hoy en día sigue habiendo un montón de cosas homofóbicas".

Y contó: "nos conocimos, en 1999. Él estaba en la facultad, estudiaba Administración de Empresas. Él cuenta que nos conocimos en 1996 y que fue en mi casa en Don Torcuato, eso es imposible porque el terreno lo compré en 1998 y recién en 1999 yo me mudo a esa casa que construí. Por eso digo que es todo inconsistente. A él le gustaba mucho escribir, cuando se termina la relación en el 2002, él se va a vivir a Miami. Yo tengo una biografía suya, muy bien escrita por él, porque escribe muy bien, y en esa biografía cuenta primero su infancia y después relata otras relaciones que tuvo. Hasta que detalla que a los 19 años me conoce a mí. Él cuenta que salía de la facultad rápido para meterse en el chat y hablar conmigo”.