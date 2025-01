Desafiante: Bárbara Lanata enfrentó a Elba Marcovecchio y la dejó en evidencia

"En el caso de Bárbara, es una mujer adulta, tiene 35 años… Con Lola era diferente, Jorge la adoraba. Me desilusionó profundamente que la involucraran en este tema. De hecho, no creo que en su corazón esté lo que hizo. Me resisto a pensarlo", sostuvo al referirse a la compleja relación con las hijas de su marido.