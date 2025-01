Elba Marcovecchio acusó a famosa periodista de haber sido amante de Jorge Lanata y "meterse en su matrimonio"

"Romina Manguel dijo que habías alejado a Lanata de todo su entorno íntimo", le comentó De Brito, por lo que la abogada, sentenció: "Vos querés que te cuente la verdad. Sin lugar a dudas, Jorge se alejó de Romina Manguel. Yo no puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí".

Entonces, Elba comenzó a dar su versión sobre la relación con Lanata. "Jorge, conmigo, decía que era un león vegetariano y que se portaba re bien, y yo le creo. Yo realmente le creo su fidelidad, misma fidelidad que él a mí me pedía", sostuvo.

"Cuando había mensajes que eran banquina me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar. Imaginate si me encontraba con un mensaje de ese tenor unívoco, que no admite juegos", aseguró Marcovecchio.

Fue entonces cuando De Brito insistió en consultarle si era Manguel quien quería tener una relación con su marido y si "fueron amantes" y ella quería retomar. "Jorge me había contado que sí él había tenido una relación con ella. No sé, lo que sí es seguro es que, cuando nosotros estábamos casados, ella le mandaba mensajes a Jorge particulares", afirmó Elba.

El conductor quiso indagar sobre los mensajes, y tras la pregunta, la esposa de Lanata, reveló: "Y... 'Lo que te haría por una cartera Hermès'. Heavy, estábamos casados", reveló. "Y así... cuarenta mensajes más".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/soy_la_tana/status/1879332290096152853&partner=&hide_thread=false “Lo que te haría por una cartera Hermès”

Elbita le cuenta a @AngeldebritoOk los mensajes que le enviaba Romina Manguel a su marido, Jorge Lanata pic.twitter.com/ioqnTxEJP3 — La Tana (@soy_la_tana) January 15, 2025