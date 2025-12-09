MinutoUno

Desbordada de amor: Shakira cantó "Acróstico" con sus hijos en su segundo show en Vélez

La artista colombiana sorprendió a todos al subir al escenario, por primera vez, a Sasha y Milan para interpretar "Acróstico".

Shakira se encuentra en Argentina cerrando su gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”. En esta oportunidad, la colombiana se presenta el 8, 9 y 11 de diciembre en el estadio Vélez y luego seguirá a Córdoba.

La presencia de la artista revolucionó a sus fanáticos, que no dudaron en agotar todas las localidades para disfrutar de show increíble y un setlist más que apasionante, donde se repasará la exitosa carrera de la cantante.

La noche de este martes fue más que especial, ya que Shakira sorprendió a su público invitando al escenario a sus hijos Sasha y Milan, quiénes cantaron por primera vez en vivo "Acróstico", la canción que su mamá les dedicó.

Los adolescentes nunca habían hecho una presentación en vivo y menos ante tantas personas. Vestidos con un traje celeste y blanco, los pequeños aparecieron para cantar este tema tan especial y en sus caras demostraron la felicidad que estaban sintiendo por compartir un momento tan íntimo e importante con su mamá.

Al finalizar esta emocionante presentación, Shakira no dudó en mostrarse conmovida y sin poder creer todo lo que estaba pasando. Mientras que sus hijos la abrazaban sonrientes y le repetían cuánto la amaban, acto seguido, saludaron al público y se retiraron muy contentos.

Las 45 mil personas que estaban en estadio José Amalfitani no dudaron en acompañar cada estrofa de la canción y ovacionar tanto a su ídola como a sus hijos.

En cuestión de minutos, las imágenes se viralizaron y los "likes" y comentarios no tardaron en aparecer, ya que lo se vivió esta noche fue único.

La gira de la colombiana por el país continuará el próximo 14 y 15 de diciembre estadio Kempes en Córdoba, donde se esperan dos noches igual o más que movidas que las que se vivirán en Buenos Aires.

