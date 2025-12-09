Desbordada de amor: Shakira cantó "Acróstico" con sus hijos en su segundo show en Vélez

Las 45 mil personas que estaban en estadio José Amalfitani no dudaron en acompañar cada estrofa de la canción y ovacionar tanto a su ídola como a sus hijos.

En cuestión de minutos, las imágenes se viralizaron y los "likes" y comentarios no tardaron en aparecer, ya que lo se vivió esta noche fue único.

Embed - Billboard AR on Instagram: "Milán y Sasha, los hijos de @shakira, acompañaron a su mamá a Buenos Aires y cantaron “Acróstico” juntos durante la segunda fecha en el estadio de Vélez" View this post on Instagram

La gira de la colombiana por el país continuará el próximo 14 y 15 de diciembre estadio Kempes en Córdoba, donde se esperan dos noches igual o más que movidas que las que se vivirán en Buenos Aires.