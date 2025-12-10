Kany García llega a Buenos Aires con un show increíble: cómo y cuándo comprar las entradas

La venta general comenzará el viernes 12 a las 16 horas, con todos los medios de pago y disfrutá de un 15% off con tu tarjeta de débito Naranja X o 3 cuotas cero interés con tu tarjeta de crédito Naranja X.

Kany García llega a Buenos Aires en agosto para reencontrarse con su público en el Movistar Arena, en una noche que promete emoción de principio a fin. No viene sólo a cantar: viene a compartir, a sentir, a celebrar junto a quienes la acompañaron en cada etapa.