Kany García llega a Buenos Aires con un show increíble: cómo y cuándo comprar las entradas
La cantante anunció su llegada a Latinoamérica con la primera etapa de su Tour 2026 y confirma una noche muy especial en el país.
Kany llega al Movistar Arena no solo con una gira, sino con una historia compartida con la Argentina. Su raíz, su familia y aquello que aprendió de chica se encuentran con la sensibilidad y la forma de sentir del público local.
El show se convierte así en un punto de encuentro donde dos tierras se abrazan: la suya y la nuestra. Su voz actúa como puente entre memorias, vivencias y canciones que resonaron en miles de personas a lo largo de los últimos años.
El vínculo entre la artista y el público argentino viene en ascenso: en abril/mayo 2025, Kany agotó tres funciones consecutivas en el Teatro Gran Rex, marcando un antes y un después en su presencia en el país.
El Movistar Arena representa el paso siguiente: un escenario más grande, más profundo y más emocional, impulsado por una audiencia que no ha dejado de crecer y que encuentra en sus conciertos un espacio íntimo, colectivo y transformador.
La preventa estará a cargo de Naranja X y será este jueves 11 de diciembre, a partir de las 16 horas. Los clientes van a poder disfrutar de un 15% off con su tarjeta de débito Naranja X o 3 cuotas cero interés con tu tarjeta de crédito Naranja X.
La venta general comenzará el viernes 12 a las 16 horas, con todos los medios de pago y disfrutá de un 15% off con tu tarjeta de débito Naranja X o 3 cuotas cero interés con tu tarjeta de crédito Naranja X.
Kany García llega a Buenos Aires en agosto para reencontrarse con su público en el Movistar Arena, en una noche que promete emoción de principio a fin. No viene sólo a cantar: viene a compartir, a sentir, a celebrar junto a quienes la acompañaron en cada etapa.
