Los fans de Shakira casi la dejan pelada en un show en Uruguay: ¿qué pasó?

MOMENTO EXACTO de la JALADA DE PELO que le hicieron a SHAKIRA durante su concierto en Montevideo, Uruguay



Con entradas completamente agotadas, Shakira volvió a los escenarios uruguayos por primera vez desde 2011, cuando se presentó en Punta del Este.



December 6, 2025

A pesar del incidente, Shakira vivió un show increíble y ahora se prepara para su tan esperada llegada a Argentina. Impulsada por la convocatoria masiva en Uruguay y su liderazgo récord en plataformas digitales, la artista tiene programados cinco espectáculos en el país.

La diva colombiana se presentará con tres shows en el estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield) en Buenos Aires, los días 8, 9 y 11 de diciembre. Posteriormente, llevará su tour al interior del país con dos presentaciones en el Kempes de Córdoba, programadas para los días 14 y 15 de diciembre.