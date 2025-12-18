Cambios en MasterChef Celebrity: cuándo y a qué hora es la gala de eliminación
El reality culinario de Telefe conducido por Wanda Nara se prepara para otra noche de despedidas, tras las modificaaciones. Todos los detalles.
Bajo la conducción de Wanda Nara, el reality de cocina más famoso del país, MasterChef Celebrity, viene de un impactante cambio en el juego, ya que el miércoles finalmente no hubo gala de eliminación, y la nueva despedida del programa de Telefe se pasó para este jueves.
Se trata del cierre de la "semana especial de Olimpíadas", que contó con la participación de Zaira Nara, y en la que los concursantes debieron enfrentar el máximo desafío para evitar ser expulsados.
Ahora, el exigente tribunal integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis no dará tregua en una jornada donde la técnica y la templanza serán fundamentales. Los famosos deberán demostrar que están a la altura del certamen tras una semana de mucha presión y desafíos físicos y culinarios.
La sombra de la última eliminación aún persiste en las cocinas. El miércoles pasado, la actriz Eugenia Tobal se convirtió en la última eliminada tras no convencer a los expertos con su plato, dejando un vacío importante en el grupo.
De esta manera, este jueves desde las 22 horas, un nuevo nombre se sumará a la lista de bajas. Aquel que no logre superar la prueba de eliminación deberá abandonar el ciclo, quedando fuera de la carrera por el gran trofeo.
Susana Roccasalvo, Maxi López, Ian Lucas, Emilia Attias, Cachete Sierra, Julia Calvo y Miguel Ángel Rodríguez son los ocho "cocineros" que quedaron en la cuerda floja.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
