Desde España, Facundo Moyano le mandó una foto con Candela Arizaga a Moria Casán

La controversia por la perimetral vigente

El cruce de mensajes cobra relevancia debido a la vigencia de una restricción de acercamiento e imputación que pesa sobre el exdirigente por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad interpuestas meses atrás. Al ser consultado por la validez del fallo, Moyano sostuvo que la perimetral "no rige en territorio extranjero", aunque la validez de esa interpretación sigue bajo análisis en la causa que tramita en Buenos Aires.