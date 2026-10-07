Desde España, Facundo Moyano le mandó una foto con Candela Arizaga a Moria Casán
El dirigente sindical envió la imagen a la diva mostrándose con la modelo. Aseguró que están juntos y recordó que la restricción de acercamiento no rige en el exterior.
En medio de la polémica por las imágenes que salieron a la luz en los últimos días, Facundo Moyano sorprendió al enviarle una fotografía romántica junto a Candela Arizaga a Moria Casán. El exdiputado, que se encuentra de viaje en España, se comunicó con la conductora de televisión para ratificar la reconciliación con la influencer e intentar restar impacto judicial al reencuentro tras las denuncias previas.
"Estamos enamorados y nos sentimos libres"
A través de intercambios compartidos en el ciclo La Mañana con Moria, la Diva reveló detalles de la conversación con el dirigente sindical. "Estamos enamorados y contentos, nos sentimos libres. Candela llora todos los días y queremos estar juntos", fue la frase vertida por Moyano para argumentar su decisión de viajar y mostrarse públicamente con la modelo en un local gastronómico madrileño.
El viaje del político fue autorizado formalmente por la Justicia argentina hasta mediados de octubre, aunque la reaparición conjunta desató cuestionamientos legales sobre los compromisos asumidos ante el tribunal a cargo del expediente.
La controversia por la perimetral vigente
El cruce de mensajes cobra relevancia debido a la vigencia de una restricción de acercamiento e imputación que pesa sobre el exdirigente por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad interpuestas meses atrás. Al ser consultado por la validez del fallo, Moyano sostuvo que la perimetral "no rige en territorio extranjero", aunque la validez de esa interpretación sigue bajo análisis en la causa que tramita en Buenos Aires.
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