La regla que Mauro Icardi impuso a la China Suárez para estar juntos: "Se lo dejé claro"
Mauro Icardi y la China Suárez comenzaron su relación con turbulencias. Ahora se supo que, desde el inicio, el futbolista le dejó claro un punto clave.
La reciente entrevista de Mario Pergolini con la China Suárez y Mauro Icardi sigue dando qué hablar, debido a la diversidad de temas que abordaron y a la franqueza con la que se expresaron, sin mostrar filtros ni reservas. “Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, comentó la cantante, con un toque de ironía en relación a la serie que está presentando por estos días en la Argentina.
Sobre las escenas más intensas de la película, Mauro expresó su incomodidad con cierto tipo de contenido: “En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”. La China, por su parte, defendió su profesión y la naturalidad de su trabajo: “Bueno, pero ya me conoce y ya me conoció así. No es que hice muchos infantiles. En general, siempre estoy en bolas”.
El futbolista también aprovechó para explicar cómo estableció sus límites desde el comienzo de la relación: “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahí recién estábamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”.
Finalmente, la China reafirmó la postura de su pareja, valorando su sinceridad: “Está bien que no la caretea. Sí, es verdad que me lo dijo”.
Rating: cuánto midió la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini
En materia de rating, el ciclo que se emite por el canal del solcito lograba 6.0 puntos de rating a las 23:02, según los datos de Kantar Ibope Media. A las 23:13, el programa de Mario Pergolini lograba 6.4 puntos de rating en El Trece mientras que la repetición del partido de Argentina con Angola medía en Telefe 4.0 puntos.
A las 23:18, Otro día perdido se mantenía con 6.8 puntos de rating y seguía ganándole a Telefe, que tocaba los 3.8 puntos. A las 23:31, Pergolini continuaba con la entrevista a La China Suárez y el rating subía a 7.7 puntos para El Trece, mientras que Telefe se ubicaba en 3.4 puntos.
A las 23:37, Otro día perdido obtenía 7.5 puntos de rating, frente a los 3.3 puntos del partido de Argentina y Angola en Telefe. A las 23:44, el ciclo seguía en pantalla con 7.1 puntos de rating, y Telefe registraba 3.2 puntos.
Finalmente, a las 23:58, Otro día perdido alcanzaba su pico máximo de 7.9 puntos de rating con La China y Mauro Icardi juntos por primera vez en televisión, mientras que Telefe tocaba un piso de 2.2 puntos.
