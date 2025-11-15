La regla que Mauro Icardi impuso a la China Suárez para estar juntos: "Se lo dejé claro"

En materia de rating, el ciclo que se emite por el canal del solcito lograba 6.0 puntos de rating a las 23:02, según los datos de Kantar Ibope Media. A las 23:13, el programa de Mario Pergolini lograba 6.4 puntos de rating en El Trece mientras que la repetición del partido de Argentina con Angola medía en Telefe 4.0 puntos.

rating china suarez2

A las 23:18, Otro día perdido se mantenía con 6.8 puntos de rating y seguía ganándole a Telefe, que tocaba los 3.8 puntos. A las 23:31, Pergolini continuaba con la entrevista a La China Suárez y el rating subía a 7.7 puntos para El Trece, mientras que Telefe se ubicaba en 3.4 puntos.

A las 23:37, Otro día perdido obtenía 7.5 puntos de rating, frente a los 3.3 puntos del partido de Argentina y Angola en Telefe. A las 23:44, el ciclo seguía en pantalla con 7.1 puntos de rating, y Telefe registraba 3.2 puntos.

Finalmente, a las 23:58, Otro día perdido alcanzaba su pico máximo de 7.9 puntos de rating con La China y Mauro Icardi juntos por primera vez en televisión, mientras que Telefe tocaba un piso de 2.2 puntos.