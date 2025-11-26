¿Desembarcan en streaming? Marley y Florencia Peña podrían reencontrarse en 2026
La dupla que, durante años, hizo reír a varias generaciones de televidentes está cerca de dar un nuevo paso en su carrera juntos. Los detalles.
Marley y Florencia Peña, conocidos por su química inigualable frente a las cámaras, podrían volver a trabajar codo a codo en un programa que se estrenaría el año próximo. Ambos habían compartido roles como conductores en el popular ciclo cómico El show de la tarde en Telefe, allá por 2003, donde combinaban sketches, parodias y momentos espontáneos que conquistaban a la audiencia.
Con el tiempo, la dupla también se cruzó en otros proyectos televisivos, como Por el Mundo y LPA, manteniendo siempre la misma energía y complicidad que los caracteriza.
Según confirmaron a PrimiciasYa, Marley y Peña recibieron una propuesta “importante” para liderar un programa en Olga, uno de los principales canales de streaming, en un formato que recuerda a aquel que los lanzó a la fama en Telefe. El canal los quiere para el 2026, ya han tenido varias reuniones y falta el acuerdo en las cifras. Sería la primera vez con algo propio en el streaming para ellos.
El proyecto, que aún se encuentra en etapa de negociación, representaría un salto importante: por primera vez, tanto Marley como Florencia Peña tendrían un ciclo propio diseñado específicamente para la plataforma digital, en lugar de la televisión tradicional donde construyeron gran parte de su carrera. Esto implicaría no solo nuevos formatos y dinámicas para el público sino también la posibilidad de llegar a una audiencia más amplia y joven, habituada a consumir contenidos por streaming.
Así, mientras las conversaciones continúan, todo indica que solo resta afinar los últimos detalles económicos y logísticos para que la dupla vuelva a brillar junta, aunque esta vez fuera del circuito televisivo convencional que los vio crecer profesionalmente.
La dupla Marley-Peña siempre fue muy querida por el público porque combinaba carisma, simpatía y complicidad de manera natural. Su humor no solo apelaba a la risa inmediata, sino que lograba generar momentos memorables donde los espectadores se sentían parte del show.
Florencia aportaba su espontaneidad y picardía, mientras que Marley equilibraba con su calidez y capacidad para improvisar, lo que convertía cualquier sketch o parodia en un momento genuino y divertido. Esa mezcla de talento, cercanía y química auténtica hizo que el público los adoptara como un binomio entrañable, capaz de transmitir alegría sin artificios y de generar recuerdos que muchos aún conservan con cariño.
