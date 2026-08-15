Revelaron al nuevo elenco de "X-Men": quiénes serán los mutantes que llegan al Universo Marvel

A su vez, Samara Weaving se pondrá en la piel de Emma Frost, mientras que Inde Navarrette será Rogue. El equipo también contará con Maya Boyd como Storm y Kit Connor como Scott Summers, conocido como Cíclope.

La gran sorpresa de la presentación estuvo relacionada con el villano. Adam Driver fue confirmado como Señor Siniestro, uno de los grandes antagonistas asociados a la historia de los mutantes.

El reparto se completa con Sadie Sink como Jean Grey, quien ya había sido vinculada al proyecto y cuya identidad dentro del universo Marvel finalmente quedó confirmada.

Cuándo se estrena la nueva película de X-Men

La llegada de los nuevos mutantes se producirá en medio de una etapa clave para Marvel Studios. Con Avengers: Doomsday como uno de los próximos grandes estrenos de la franquicia, los X-Men tendrán un papel fundamental en la expansión del UCM.

La historia de los derechos cinematográficos de los mutantes también explica la expectativa que genera esta producción. Durante décadas, los X-Men estuvieron vinculados a 20th Century Fox, que mantuvo los derechos desde 1994. La situación cambió en 2019, cuando Disney adquirió la compañía y los personajes regresaron al control de Marvel Studios.

Los fanáticos deberán esperar hasta el 5 de mayo de 2028 para conocer esta nueva versión de los X-Men y ver cómo los mutantes se integran definitivamente al Universo Cinematográfico de Marvel.