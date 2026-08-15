Revelaron al nuevo elenco de "X-Men": quiénes serán los mutantes que llegan al Universo Marvel
Tras el éxito de "Spider-Man: Un Nuevo Día", Marvel expande su universo y presentó al nuevo elenco de "X-Men" en la D23 Expo.
Marvel Studios presentó oficialmente al nuevo elenco que se pondrá en la piel de los X-Men. El anuncio se realizó durante la D23 Expo, uno de los eventos más importantes de Disney, donde Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, encabezó la presentación junto al director de la película, Jake Schreier, y parte del nuevo reparto.
La nueva producción marcará la incorporación definitiva de los mutantes al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y dará inicio a una nueva etapa para una de las franquicias más populares del mundo de los superhéroes. El estreno está previsto para el 5 de mayo de 2028.
Entre los nombres confirmados se encuentra Sadie Sink, cuya participación ya había generado especulaciones después de su aparición en "Spider-Man: Un Nuevo Día". La actriz interpretará a Jean Grey, uno de los personajes centrales de los X-Men.
Durante el evento, Feige fue presentando uno por uno a los intérpretes que integrarán esta nueva versión del equipo. A diferencia de las películas producidas anteriormente por Fox, esta adaptación contará con un elenco más joven y estará integrada al universo que Marvel Studios viene construyendo desde hace años.
Quiénes son los nuevos X-Men de Marvel
El nuevo reparto estará encabezado por Christopher Abbott, quien interpretará a Charles Xavier, el poderoso líder y fundador de los X-Men.
A su vez, Samara Weaving se pondrá en la piel de Emma Frost, mientras que Inde Navarrette será Rogue. El equipo también contará con Maya Boyd como Storm y Kit Connor como Scott Summers, conocido como Cíclope.
La gran sorpresa de la presentación estuvo relacionada con el villano. Adam Driver fue confirmado como Señor Siniestro, uno de los grandes antagonistas asociados a la historia de los mutantes.
El reparto se completa con Sadie Sink como Jean Grey, quien ya había sido vinculada al proyecto y cuya identidad dentro del universo Marvel finalmente quedó confirmada.
Cuándo se estrena la nueva película de X-Men
La llegada de los nuevos mutantes se producirá en medio de una etapa clave para Marvel Studios. Con Avengers: Doomsday como uno de los próximos grandes estrenos de la franquicia, los X-Men tendrán un papel fundamental en la expansión del UCM.
La historia de los derechos cinematográficos de los mutantes también explica la expectativa que genera esta producción. Durante décadas, los X-Men estuvieron vinculados a 20th Century Fox, que mantuvo los derechos desde 1994. La situación cambió en 2019, cuando Disney adquirió la compañía y los personajes regresaron al control de Marvel Studios.
Los fanáticos deberán esperar hasta el 5 de mayo de 2028 para conocer esta nueva versión de los X-Men y ver cómo los mutantes se integran definitivamente al Universo Cinematográfico de Marvel.
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