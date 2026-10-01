Desfile solidario en Alcorta Shopping: las famosas se unieron por la detección temprana del cáncer
El mes de octubre rosa empezó con la iniciativa de "Moda Argentina X la vida". Conocé todos los detalles del desfile de moda solidario.
El pasado miércoles 30 de septiembre, el universo de la moda y la salud se congregaron en un evento único en las instalaciones de Alcorta Shopping. En el marco de la cuarta edición de la campaña "Moda Argentina X LA VIDA", la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria unió fuerzas con la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) para llevar a cabo un imponente desfile centrado en concientizar sobre la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama, un mensaje que cobra un valor fundamental ante el inicio del mes de octubre, reconocido internacionalmente como el mes dedicado a la prevención y detección temprana de la enfermedad.
La cita de concientización contó con una sólida producción a cargo de la dupla "Los García" —conformada por Nacho García Rocha y Mariana García Navarro—, mientras que el peinado de los participantes estuvo a cargo de Cerini y el maquillaje de Gervasio Larrivey utilizando productos AVON. La gala estuvo conducida por los presentadores Iván de Pineda y Teté Coustarot, mientras que el inicio musical del evento quedó en manos de Juliana Gattas, quien interpretó dos canciones de su repertorio como solista.
Un despliegue de figuras en pasarela y el respaldo de la primera fila
El evento contó con un total de 38 pasadas encabezadas por las firmas de indumentaria más destacadas del país, donde se lucieron los diseños acompañados por las clásicas remeras distintivas de la iniciativa. Sobre la pasarela desfilaron reconocidas personalidades como Carolina Amoroso, Cami Homs, Allegra Cubero, India Ortega y Rocío Igarzbábal.
La convocatoria también incluyó la participación de Cecilia “Caramelito” Carrizo, Priscila Crivocapich, Francesca Rivero, Valen Salezzi, Puli de María, las modelos Rocío Vivas y Alexia Toumekian, sumadas a las creadoras de contenido Luciana Ini, Titi Vázquez, Carmen Bustelo, Path Sanchez y Lucila Mollesi.
Asimismo, la primera fila contó con el apoyo de destacadas celebridades que presenciaron las pasadas, entre las que se encontraban Nicole Neumann, Anabel Sánchez y Zuzú Coudeu.
"Chequearse está de moda": productos solidarios y la palabra de los organizadores
Bajo la premisa "Chequearse está de moda", la campaña busca naturalizar los controles médicos en la rutina diaria. Los datos aportados por los especialistas destacan que, mediante el diagnóstico precoz y la adopción de hábitos de vida saludables, el 42% de los tumores diagnosticados a tiempo logran curarse.
En esta nueva edición, además de conseguir las icónicas remeras en los locales y plataformas virtuales de las marcas adheridas, se incorporó una alianza con La Montevideana para la comercialización de helados solidarios y el lanzamiento de la "Agenda X LA VIDA 2027", que ofrece información clave sobre estudios médicos periódicos y esquemas de vacunación. Todo lo recaudado será destinado a la capacitación de profesionales en oncología, investigación y concientización nacional.
Respecto al alcance del proyecto nacido en 2023, las autoridades involucradas remarcaron el valor del trabajo conjunto entre ambos sectores: “Moda Argentina X LA VIDA" es mucho más que una campaña: es una red de amor, talento y compromiso. Cada año demostramos que la moda puede transformar realidades”
De esta manera se expresó Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. Por su parte, la creadora de la iniciativa y CEO de Palo Santo Creativo, Meli Biman, valoró los logros alcanzados tras el esfuerzo colectivo de la industria: “Cuando la industria se une con un propósito tan noble, los resultados trascienden lo económico. El esfuerzo de todos es la prueba de que la empatía y la acción colectiva pueden cambiar vidas”.
En representación del ámbito médico, el ex presidente de la AAOC, Dr. Matías Chacón, hizo hincapié en la importancia fundamental que posee la información para salvar vidas frente a un diagnóstico a tiempo: “El conocimiento y la prevención son nuestras herramientas más poderosas. Gracias a esta alianza con la industria de la moda, podemos llegar a miles de personas con un mensaje claro: el cáncer detectado a tiempo puede curarse. Cada remera, cada gesto solidario, es una oportunidad para salvar una vida”.
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