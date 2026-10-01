Desfile solidario en Alcorta Shopping: las famosas se unieron por la detección temprana del cáncer

"Chequearse está de moda": productos solidarios y la palabra de los organizadores

Bajo la premisa "Chequearse está de moda", la campaña busca naturalizar los controles médicos en la rutina diaria. Los datos aportados por los especialistas destacan que, mediante el diagnóstico precoz y la adopción de hábitos de vida saludables, el 42% de los tumores diagnosticados a tiempo logran curarse.

En esta nueva edición, además de conseguir las icónicas remeras en los locales y plataformas virtuales de las marcas adheridas, se incorporó una alianza con La Montevideana para la comercialización de helados solidarios y el lanzamiento de la "Agenda X LA VIDA 2027", que ofrece información clave sobre estudios médicos periódicos y esquemas de vacunación. Todo lo recaudado será destinado a la capacitación de profesionales en oncología, investigación y concientización nacional.

Respecto al alcance del proyecto nacido en 2023, las autoridades involucradas remarcaron el valor del trabajo conjunto entre ambos sectores: “Moda Argentina X LA VIDA" es mucho más que una campaña: es una red de amor, talento y compromiso. Cada año demostramos que la moda puede transformar realidades”

De esta manera se expresó Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. Por su parte, la creadora de la iniciativa y CEO de Palo Santo Creativo, Meli Biman, valoró los logros alcanzados tras el esfuerzo colectivo de la industria: “Cuando la industria se une con un propósito tan noble, los resultados trascienden lo económico. El esfuerzo de todos es la prueba de que la empatía y la acción colectiva pueden cambiar vidas”.

En representación del ámbito médico, el ex presidente de la AAOC, Dr. Matías Chacón, hizo hincapié en la importancia fundamental que posee la información para salvar vidas frente a un diagnóstico a tiempo: “El conocimiento y la prevención son nuestras herramientas más poderosas. Gracias a esta alianza con la industria de la moda, podemos llegar a miles de personas con un mensaje claro: el cáncer detectado a tiempo puede curarse. Cada remera, cada gesto solidario, es una oportunidad para salvar una vida”.