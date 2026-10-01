Internaron al hijo de 12 años de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi: los detalles

La rápida decisión de acudir al centro médico respondió a la necesidad de descartar cualquier tipo de complicación vinculada a su diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva. Frente a la alerta y la angustia inicial, el panelista explicó las razones que lo llevaron a consultar con los profesionales de la salud al observar el estado de su hijo: “Estaba dejando de ser él y algo había cambiado. Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron. El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien...Un personaje que se hace querer”.