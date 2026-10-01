Internaron al hijo de 12 años de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi: los detalles
El adolescente se encuentra internado en la Trinidad de Palermo y, tras un exhaustivo examen, dictaminaron que está estable. Los detalles.
El ambiente mediático se vio conmovido tras la reaparición pública de Luis Ventura en sus redes sociales, donde dio a conocer el difícil momento familiar que le tocó atravesar junto a Fabiana Liuzzi. El periodista reveló que debieron acudir a la Clínica Trinidad de Palermo para internar a su pequeño hijo Antoñito el pasado lunes 28 de septiembre, luego de percibir una serie de alteraciones en el comportamiento cotidiano del niño que encendieron las alarmas.
La rápida decisión de acudir al centro médico respondió a la necesidad de descartar cualquier tipo de complicación vinculada a su diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva. Frente a la alerta y la angustia inicial, el panelista explicó las razones que lo llevaron a consultar con los profesionales de la salud al observar el estado de su hijo: “Estaba dejando de ser él y algo había cambiado. Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron. El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien...Un personaje que se hace querer”.
Durante el proceso de internación, los profesionales del sanatorio desplegaron un seguimiento médico exhaustivo y múltiples estudios de laboratorio. Gracias a la inmediata atención recibida, los especialistas confirmaron que los valores del niño lograron estabilizarse y que su estado de salud evolucionó favorablemente, permaneciendo bajo observación preventiva pero totalmente controlado.
Aliviada por la mejoría y tras el gran susto vivido, Fabiana Liuzzi acudió a sus plataformas digitales para volcar su gratitud hacia el personal de la institución y dedicarle un emotivo mensaje al pequeño: “¡El poder de Dios y la fuerza del amor va más allá de todo! Así fue siempre y así será. Gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor. Te amamos pequeño gigante”.
La oportuna intervención del equipo médico de la Clínica Trinidad de Palermo y el acompañamiento incondicional de sus padres resultaron determinantes para superar las horas de incertidumbre. Actualmente, con los indicadores clínicos normalizados y el cuadro de base bajo estricto monitoreo, la familia de Luis Ventura transita este momento con mucha más calma y contención.
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