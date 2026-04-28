El diablo viste a la moda: cómo lucen los protagonistas a 20 años del estreno

2. Anne Hathaway (Andy Sachs)

Si alguien vivió una transformación real, fue Anne Hathaway. En la primera cinta, su Andy Sachs era el patito feo que se convertía en cisne. En la vida real, Hathaway se transformó en una de las mayores referentes de moda del mundo. Hoy, a sus 43 años, Anne regresa a la secuela con una madurez que trasciende la pantalla.

anne hathaway

3. Stanley Tucci (Nigel)

Nigel fue el mentor que todos quisimos tener. Stanley Tucci le dio al personaje una calidez y una sabiduría únicas. En estos 20 años, Tucci se ha convertido en un ícono de la cultura pop, amado tanto por su talento actoral como por su carisma personal.

stanley tucci

4. Emily Blunt (Emily)

A lo largo de estos 20 años, la actriz pasó por todo tipo de producciones: desde romance, hasta acción e investigación. Sin embargo, su personaje más querido sigue siendo el de "El diablo viste a la moda". Por lo que su regreso siempre fue uno de los más esperados junto al elenco original.

emily blunt

El gran ausente: ¿Por qué Adrian Grenier no estará en la secuela?

A pesar de que el regreso de gran parte del elenco original es un hecho, hay una silla vacía que ha generado controversia: la de Adrian Grenier, quien interpretó a Nate Cooper, el novio de Andy. El director David Frankel reveló que, aunque se consideró la posibilidad de incluir al personaje en un breve cameo, finalmente no fue posible integrarlo por falta de tiempo en el calendario de rodaje.

“Tenía una idea de incluirlo en un cameo, pero al final ya era demasiado tarde en nuestro calendario de producción para hacerlo posible”, señaló el cineasta. Aunque no detalló qué tipo de aparición habría tenido Nate, Frankel destacó con humor la reciente campaña publicitaria de Starbucks que protagonizó Grenier, calificándola como una intervención autoirónica y humilde que le encantó.

Por su parte, Adrian Grenier fue contundente al declarar que no fue contactado para participar en el proyecto. “Obviamente, fue una decepción que no me llamaran. Pero también entiendo que hay cierta controversia con Nate, el personaje, así que eso podría tener algo que ver”, confesó el actor a Page Six, haciendo referencia a la visión moderna que etiqueta a Nate como el "verdadero villano" de la primera película por no apoyar los sueños de Andy.

Sin embargo, el actor no cierra las puertas definitivamente. Grenier sugirió que su ausencia en esta secuela deja la puerta abierta para algo más grande: “Creo que eso permite un spin-off magnífico en el que Nate tenga su propia película”.