Imputaron a la expareja de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad
Leandro García Gómez quedó comprometido ante la Justicia por el presunto secuestro de la cantante.
Leandro García Gómez, pareja de Lourdes Fernández, fue imputado por privación ilegítima de la libertad tras haber mantenido a la cantante de Bandana encerrada en su departamento del barrio porteño de Palermo. Se espera que el detenido sea indagado en las próximas horas.
El fiscal Patricio Lugones, al frente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, decidió imputar a García Gómez luego de que Lourdes fuera encontrada el jueves por la noche en el departamento del imputado y bajo los efectos de estupefacientes, por lo que tuvo que ser internada.
El jueves por la mañana, la madre de la cantante había presentado una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B por la desaparición de la cantante de 44 años, alertando a las autoridades sobre un posible caso de violencia de género. Recién en horas de la noche se ordenó el allanamiento al departamento de García Gómez y se pudo dar con el paradero de la artista.
Tras la imputación, el fiscal Lugones deberá decidir si realiza o no el pedido de prisión preventiva para García Gómez.
Por otro lado, se espera que el imputado sea indagado por el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, en el transcurso de este viernes y de forma presencial.
Lourdes dejó el Hospital Fernández durante la madrugada de este viernes, tras haber sido internada ayer, cuando efectivos policiales la encontraron en el departamento de su pareja.
Según informaron en C5N, los análisis de sangre realizados a la cantante dieron negativo para ingesta de alcohol y de drogas ilícitas.
Sí se encontraron rastros de benzodiacepinas, un grupo de medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central para calmar, relajar o sedar a una persona.
NOTA EN DESARROLLO
