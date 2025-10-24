Imputaron a la expareja de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad

Imputaron a la expareja de Lourdes de Bandana

Lourdes dejó el Hospital Fernández durante la madrugada de este viernes, tras haber sido internada ayer, cuando efectivos policiales la encontraron en el departamento de su pareja.

Según informaron en C5N, los análisis de sangre realizados a la cantante dieron negativo para ingesta de alcohol y de drogas ilícitas.

Sí se encontraron rastros de benzodiacepinas, un grupo de medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central para calmar, relajar o sedar a una persona.

NOTA EN DESARROLLO