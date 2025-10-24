Así detuvieron a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes de Bandana

El parte policial precisa que “en horas de la noche, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 dio la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2386, donde vive Leandro Esteban García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.

Más de 15 efectivos policiales, incluido personal de la policía científica, ingresaron al edificio en el que vivía Leandro García Fernández.

Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar creyeron que García Gómez no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura contra él. Sin embargo, según informó TN, el empresario habría querido escaparse por la terraza, pero fue detenido antes de que lograra concretar la fuga.

Durante el operativo, la Policía de la Ciudad ingresó al inmueble y encontró a Lourdes Fernández en el interior del departamento. Fue trasladada al hospital Fernández, donde recibió atención médica.