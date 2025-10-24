Así detuvieron a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes de Bandana
El exnovio de la cantante fue arrestado este jueves en su departamento de Palermo, donde la policía encontró a la artista tras horas de búsqueda de su paradero
Leandro Esteban García Gómez, de 47 años, fue detenido en su departamento de Palermo, acusado de retener a su expareja Lourdes Fernández, la cantante integrante del grupo Bandana. La Policía de la Ciudad lo arrestó luego de que una orden judicial autorizara el ingreso a la vivienda donde fue encontrada la artista.
A pesar de que había trascendido que lo sacarían por el estacionamiento del inmueble, García Gómez se retiró esposado por la puerta principal y escoltado por tres policías que lo llevaron hasta una camioneta blanca sin patente en la cual se realizó el traslado.
Durante toda la jornada, García Gómez se mantuvo en el centro de la atención policial y mediática. Por la mañana, cuando la madre de Fernández ya había denunciado la desaparición de su hija, el empresario fue visto saliendo de su edificio y respondió con una frase evasiva ante los periodistas:“Que vuelva Cristina ya. Esto no da para más. Distrajeron con esto toda la mañana para no hablar de la situación del país”. A esa hora, no existía aún una orden de allanamiento ni una acusación formal en su contra.
El parte policial precisa que “en horas de la noche, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 dio la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2386, donde vive Leandro Esteban García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.
Más de 15 efectivos policiales, incluido personal de la policía científica, ingresaron al edificio en el que vivía Leandro García Fernández.
Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar creyeron que García Gómez no se encontraba en el edificio y se dictó una orden de captura contra él. Sin embargo, según informó TN, el empresario habría querido escaparse por la terraza, pero fue detenido antes de que lograra concretar la fuga.
Durante el operativo, la Policía de la Ciudad ingresó al inmueble y encontró a Lourdes Fernández en el interior del departamento. Fue trasladada al hospital Fernández, donde recibió atención médica.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario