Día de la Madre: así lo festejan las más famosas

La hermana de Wanda también compartió con mucha emoción y ternura los regalos que recibió por parte de sus hijos. En cuanto al más joven, el pequeño Viggo le regaló un ramo de flores y algunos dibujos que hizo con su hermana Malaika.

Más allá de haber confirmado durante la semana que disfrutará de este día junto a sus hijos, por ahora, el único posteo que realizó tiene que ver con su madre. Junto a una foto de ellas dos en la niñez de la conductora, compartió el posteo y escribió: "Feliz día mamá. Sos espectacular, te amamos"

La conductora festeja su primer día de la madre con el pequeño que acaba de recibir en adopción. Ante esto, realizó un tierno y extenso posteo en redes sociales mostrando su felicidad por este momento de su vida.

Embed - Lizy Tagliani on Instagram: "Sin ahondar en algun pasado, me reflejo en tu sonrisa, en esa inquieta curiosidad saltarina que te lleva correteando por la casa, no hay miedos en tu audaces acrobacias saltando por sobre Justo o Canela, hay solo deseos de vivir tu inocencia en cada instante de tus días, y aquí estamos como familia para cuidar tus progresos y que nadie lastime tus derechos a ser un niño como quieras, que tus días sean pedalear en bicicleta y tus noches sueños mágicos para tu vida. No se si lo tengo merecido pero honrare el rol que me toca, y que digan lo que quieran del como lo hago pues, ser tu madre es un diploma q tu guardas para que alguna charla lejana donde me agradezcas algún momento y me reclames alguna falla y quizá con alguna rosa en tu mano me entregues una carta con las palabras que te salgan, tu firma, algún dibujo y un final con un feliz día de la madre. Te amo hijo, no sabia q se podía amar tanto y de alguna manera hoy entiendo dell amor de mi mamá tu abuela q desde algún lugar estará diciendo que orgullo me da verte acompañando el crecimiento del Tati. Las madres que pasaron las q estamos y las que vendrán, todas esperamos en el tercer domingo de octubre, ese FELIZ DIA MAMA. El de la foto es @sebasnebot no soy yo jajajjajaja."