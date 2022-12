Los Caligaris echaron a un trombonista por comentarios ofensivos contra mexicanos

“El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe. Es campeón del mundo, y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen", lanzó Villa contundente contra el arquero de la Selección argentina.

Fue entonces cuando Zapata – a través de su perfil verificado en la red social @fedeluiszapata - le respondió el tuit usando palabras discriminatorias.

“Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la c*la rota. Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, mar*ca”, lanzó el ahora ex músico de Los Caligaris.

Tras su respuesta y en medio del escándalo que se generó por las palabras utilizadas en su mensaje, Federico Zapata pidió disculpas a sus fans mexicanos.

“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte , no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir...”, escribió en su perfil, el cual luego fue eliminado de Twitter.

Y agregó: “Fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada que ver, y realmente me expresé mal, no hay bronca ni odio en mi corazón para nadie que no me haya hecho algo malo”.

Pese a su pedido de disculpas, Los Caligaris emitieron un comunicado en Instagram donde repudiaron los dichos de Zapata y anunciaron la desvinculación del músico: “Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros”, escribieron.

