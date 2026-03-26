Brian Sarmiento atendió desnudo el teléfono rojo de Gran Hermano y mostró de más: qué "beneficio" obtuvo

Haciendo un verdadero show y hasta disfrutando su momento, Sarmiento comenzó a dar los nombres de los "excluidos":

La Maciel

Yipio

Nazareno

Lola

Lolo

Manu

Juanicar

Andrea

Franco

Pincoya

Tras terminar de confeccionar la lista —y ganarse varias caras de pocos amigos y reproches inmediatos de los elegidos—, apareció en pantalla el conductor Santiago del Moro para revelar la letra chica del desafío.

Con un tono cómplice, Del Moro le comunicó a Brian que, por el solo hecho de haber atendido el teléfono rojo, él también quedaba automáticamente excluido de la fiesta del sábado.

El remate de la situación, con Sarmiento pasando de la "omnipotencia" de elegir a quedarse afuera de su propio plan, desató una ola de risas generalizadas en toda la casa, cerrando una de las galas más descontracturadas del año.