Dictaron prisión preventiva para Santiago Martínez de Love Is Blind: esperará el juicio tras las rejas

"En el día de hoy, la jueza Karina Andrea de Luca, a cargo del Juzgado de Garantías N°6, decretó la prisión preventiva para Santiago Martínez, que tendrá que esperar el juicio por intento de femicidio contra Emily Ceco privado de su libertad", escribió el abogado de la víctima, Roberto Castillo, lo que -a su vez- fue compartido por la joven.

Revelador: Santiago Martínez no había superado el test psicológico para "Love Is Blind"

Tras hacerse público el calvario de Emily Ceco, comenzaron a surgir dudas sobre la responsabilidad de la productora del reality en la selección de los concursantes y, en particular, sobre los controles psicológicos previos al casting.

Consultada al respecto en "Puro Show", Emily prefirió no responsabilizar a Netflix ni hacer declaraciones sobre el proceso de selección. No obstante, su madre fue tajante y apuntó directamente contra la producción: "Ellos podrían haber evitado que Emily sufriera esta golpiza y el maltrato que padeció durante todo un año".

Pero el dato más impactante llegó cuando reveló información que compromete a la productora: "Tengo entendido, por una fuente interna que no puedo nombrar, que Santiago no pasó el primer test psicológico. Es decir, ellos ya sabían que algo no estaba bien, que no era apto para el programa".

